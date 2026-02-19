Россияне полюбили речные круизы

Речные круизы закрепились как полноценная альтернатива зарубежным поездкам, сказал НСН Андрей Михайловский.

Все больше россиян отдают предпочтение речным круизам по стране, сказал НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский, добавив, что в 2025 году число бронирований выросло на 15-20%.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин ранее заявил НСН, что стабильный рост спроса на 10% показывает такой летний вид отдыха как речные круизы. Михайловский отметил рост более молодой доли путешественников, выбирающих круизы.

«По итогам 2025 года спрос на речные круизы продолжил устойчивый рост. По нашим оценкам, количество бронирований увеличилось примерно на 15–20% по сравнению с 2024 годом. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, речные круизы закрепились как полноценная альтернатива зарубежным поездкам: турист получает готовый маршрут, проживание, питание и экскурсии без необходимости сложной логистики. Во-вторых, расширяется сама аудитория — если раньше основной спрос формировали туристы старше 50 лет, то сейчас все заметнее доля путешественников 35-45 лет, а также семей с детьми. Кроме того, растет доля повторных туристов, которые возвращаются в круизы, выбирая новые маршруты или более высокий класс теплохода», — сказал собеседник НСН.

Ранее президент «Клуба путешествий» Михаил Кожухов заявил НСН, что после расширения маршрута «Золотое кольцо» России интерес к нему не уменьшится, ведь населенные пункты маршрута выглядят как образцово-показательные туристические центры притяжения.