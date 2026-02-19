В Госсовете предложили внедрить детский туристический сертификат

Власти Псковской области предложили внедрить в России детский туристический сертификат. Он позволит юным путешественникам получать льготы не только на входные билеты, но и на всю поездку – с дорогой, проживанием, питанием и экскурсионной программой, рассказала замминистра туризма региона Елена Климова на заседании подгруппы «Социальный туризм» комиссии Госсовета.

По ее словам, в Псковской области дети составляют всего около 5% от общего туристического потока за год. Их так мало из-за высоких цен на экскурсии, читает замминистра. Например, расходы на железнодорожные билеты могут составлять 40–70% от всей стоимости путешествия.

Климова предложила запускать новый сертификат поэтапно. Сначала сформировать реестр туров, на которые он будет распространяться. Затем определить номинал и условия получения льгот. После этого выбрать пилотные регионы и протестировать механизм. Далее провести анализ результатов, при необходимости скорректировать условия и уже потом масштабировать проект на всю страну.

«Мы считаем, что этот проект станет эффективным инструментом развития детского туризма и поддержки семейных путешествий», – цитирует ТАСС слова чиновницы.

Климова сравнила этот проект с «Пушкинской картой», по которой школьники и студенты могут ходить в музеи и театры. Идея детского туристического сертификата отличается тем, что он позволит оплачивать полную стоимость турпоездки.

Вместе с тем внедрение «Пушкинской карты», как писал ранее «ТурДом», привело к многочисленным случаям мошенничества и злоупотреблений: организованные группы продавали билеты на фиктивные мероприятия или специально завышали число билетов, чтобы обналичить деньги с «Пушкинской карты» – убытки по одному такому делу превышали 200 млн руб.

Особое внимание в туристическом сообществе привлек громкий уголовный процесс в отношении экс‑замминистра культуры Ольги Яриловой, которая отвечала за реализацию программы «Пушкинская карта». В 2024 году ее приговорили к 7 годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, в том числе за включение сомнительных объектов в программу, что привело к хищению бюджетных средств.