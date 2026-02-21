Куда поехать на выходные

В Подмосковье и соседних областях есть множество интересных мест для небольшого путешествия на выходных. Рассказываем, куда съездить из Москвы, и при этом не потратить полдня на дорогу.

Зарайск

Зарайск – небольшой город на юго-востоке Московской области, который привлекает внимание уникальной архитектурой и историческими достопримечательностями. Одна из них - Кремль, который сохранился почти в идеальном состоянии. Это не самая большая и важная крепость в России, но она все же заслуживает внимания туристов. В Московской области не так много достопримечательностей 16 века, поэтому посещение Зарайского кремля будет интересным и познавательным мероприятием. В Кремле можно увидеть еще одну местную достопримечательность – кота Киселя, который охотно общается с туристами. На выходе из кремля находится ярмарка, где можно перекусить и купить сувениры. Здесь можно найти не только традиционные магниты и колокольчики, но и местные деликатесы.

Исторический центр города выглядит ухоженным и живописным. По главной улице можно дойти до другой исторической достопримечательности – водонапорной башни, построенной в 1916 году.

Также стоит прогуляться по набережной реки Осетр, которая также была отреставрирована. Здесь можно найти красивые пейзажи и еще одну местную достопримечательность – Зарайский водопад. Хотя на самом деле это всего лишь плотина с перепадом высот в несколько метров, она все равно выглядит завораживающе.

Константиново и Коломна

Константиново — музей-заповедник Есенина. Это село находится недалеко от Рязани, на живописных обрывах Оки. Побывав там, становится нетрудно понять, почему Есенину так нравилась деревня.

По пути в Константиново можно заехать в Коломну, прогуляться и посетить фабрику пастилы, где вы узнаете все об этой сладости, процессе производства и, конечно, сможете попробовать ее. История города насчитывает более 800 лет, а это всего на 30 лет моложе Москвы. Именно здесь в 1380 году Дмитрий Донской собрал войско перед Куликовской битвой.

В Коломне сохранилось множество исторических зданий, которые были не сильно разрушены во время Великой Отечественной войны. Город становится более благоустроенным и привлекательным для туристов. Здесь появляется множество музеев, достопримечательностей, архитектурных памятников и приятных кафе.

Поленово

Поленово —музей-заповедник художника Василия Поленова. Место очень живописное, а архитектурный стиль нетипичен для нашего региона. В общем, художник в плохом месте жить не станет.

Недалеко находится усадьба Дворяниново, принадлежавшая Андрею Болотову, ученому, философу, писателю и агроному, который увлекался биодинамическим хозяйствованием. С его легкой руки в этом районе до сих пор процветает органическое сельское хозяйство: здесь ценится бережное отношение к земле и отсутствие химикатов. Целенаправленно туда ехать не стоит, но вы можете заскочить вместе с Поленово.

Что еще?

Солнечногорск: озеро Сенеж и благоустроенная тропинка по его берегу, в конце которой ждут пончики.

Конаково: красивый бор и дикий пляж на берегу Волги.

Сергиев Посад: опрятный, уютный город с интересным ландшафтом.

Ногинск — Павловский Посад — Орехово-Зуево: краснокирпичная заводская архитектура.

Можайск и Бородинское поле: только побывав там, понимаешь масштаб известной битвы.

Руза — Истра — Котиково: каскад водохранилищ. Искупаться в каждом — цель любого подмосковного путешественника. А если есть палатка, котелок и гитара, можно превратить поездку в настоящий поход.