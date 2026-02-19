В Госсовете предложили расширить перечень туробъектов Пушкинской карты

Туристические маршруты, связанные с историей, культурой и научными достижениями региона, необходимо включить в перечень объектов Пушкинской карты. С таким предложением на заседании подгруппы "Социальный туризм" комиссии Госсовета РФ по направлению "Туризм" выступил председатель профильной комиссии, губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

© РИА Новости

«Не стоит забывать, что у школьных групп, молодежи сейчас особый интерес к образовательным, патриотическим маршрутам, которые связаны с историческими и научными событиями. Считаю важно включить такие маршруты в объекты Пушкинской карты, которой воспользовалось более 13 млн человек по итогам 2025 года», — сказал он.

Кожемяко отметил, что в ряде субъектов созданы региональные аналоги Пушкинской карты, как "Арсеньевская карта" в Приморье, по которой школьники могут бесплатно посещать объекты культуры.