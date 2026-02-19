В Заполярье порядок в туризме наводят с помощью полиции

В Мурманской области полиция начала операцию "Северный туризм", направленную на охрану общественного порядка, профилактику правонарушений в сфере миграции и противодействие экстремизму. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального УМВД. Операция продлится до 13 марта.

18 февраля полицейские посетили популярное среди туристов село Териберку. При поддержке сотрудников Росгвардии проведен рейд, в ходе которого установлено 10 иностранцев, допустивших нарушения миграционного законодательства. Трое из них будут выдворены из России.

Кроме того, на маршрутах, связывающих Териберку с другими населенными пунктами, сотрудники Госавтоинспекции провели массовые проверки автотранспорта. Осмотрены более 100 транспортных средств. Водители, нарушившие Правила дорожного движения, привлечены к административной ответственности.

"РГ" уже сообщала о том, приезжающие в Териберку туристы, стремясь сэкономить, массово нанимают автовладельцев-частников. Как правило, их моноприводные машины не приспособлены для таких поездок. Многие водители ведут себя на дороге неадекватно и часто попадают в ДТП, становясь виновниками многочисленных заторов на дорогах, вплоть до транспортного коллапса. Нередко они конфликтуют с местными жителями и другими гидами, пытающимися призвать их к порядку. По поводу нарушений, допускаемых ими, уже возбуждено уголовное дело.

"В дни коллапса, вечером 15 февраля, я была экскурсоводом на микроавтобусе Mersedes Sprinter. При отправке транспортной колонны вечером дорожники пообещали нас пропустить вперед, поскольку моноприводные автомобили постоянно застревают, перекрывая дорогу всей колонне. Но таксисты начали перекрывать нам дорогу. Один из них пообещал сломать мне пальцы. Честно говоря, я решила, что до марта не буду сопровождать группы в Териберку, поскольку очистка дороги от снега и информирование о дорожной обстановке организованы очень плохо. Из-за этого на дороге в тундре приходится стоять часами", - рассказала в беседе с корреспондентом "РГ" Яна Губанова, аттестованный гид по Мурманской области.

Важно, чтобы рейды полиции проводились не разово, а регулярно и эффективно, подчеркивает ее коллега, гид Владимир Онацкий, которому также не раз угрожали. По его словам, сегодня около 80 процентов туристического трафика - это граждане Китая и стран Юго-Восточной Азии, а также таксисты, которые их возят в неподготовленных машинах, допуская всевозможные нарушения. Зачастую у них нет даже тросов и снеговых лопат. В этом случае вытащить застрявшую в снегу машину попросту нечем.

Да, поездка с гидом-нелегалом на "логане" или "солярисе" стоит гораздо дешевле. По словам Владимира Онацкого, ее стоимость составляет в среднем около 7 тысяч рублей. Заранее приобретенный тур с договором и машиной хорошей проходимости стоит втрое-вчетверо дороже. Но стоит ли экономить на собственной безопасности, рискуя застрять в тундре на ветру и морозе?

"Операцию "Северный туризм", на мой взгляд, следует координировать с нами. У нас всегда есть информация о том, где сейчас находятся перевозчики-нелегалы. Хочу подчеркнуть: в Териберке местные жители настроены по отношению к таким таксистам очень серьезно. Если не принять решительных мер, то Териберка рискует превратиться в Кондопогу, дело может дойти до поджогов машин, массовых драк и даже жертв. Может случиться страшная беда, ее нельзя допустить", - говорит Владимир Онацкий.

Участники движения по дороге на Териберку высказывают еще одно пожелание. В дни, когда дорога перекрыта и движение по ней происходит в составе организованных колонн, необходимо организовывать сопровождение ГИБДД. В этом случае мало кто из таксистов решается обгонять колонну и нарушать правила дорожного движения, и количество ДТП снижается в разы. Дело в том, что обгон организованной колонны может обернуться для нарушителя лишением водительских прав. Если же сопровождения ГИБДД нет, то формально такая колонна уже не имеет официального статуса, и привлечь таксиста-лихача к ответственности за ее обгон уже невозможно.