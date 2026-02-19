Из-за сильных снегопадов в Тульской области по состоянию на 15:00 несколько поездов дальнего следования идут с задержками от одного до шести часов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Рейс №143 Москва – Кисловодск опаздывает более чем на 2 часа, а №78 Симферополь – Санкт-Петербург задерживается примерно на 6 часов.

Также с отклонением от графика следуют поезд №280 Санкт-Петербург – Таганрог (более 3 часов) и №119 Санкт-Петербург – Белгород (более 2 часов).

Скоростные «Ласточки» тоже идут с опозданием: №725 Москва – Курск отправился из Тулы в 12:24 с задержкой около часа, №744 Белгород – Москва – в 14:41 с отклонением примерно на 5 часов, а №746 Белгород – Москва – в 14:44 с задержкой более 2 часов.

В компании отметили, что в поездах «поддерживается комфортный температурный режим», а пассажирам поезда из Симферополя организуют питание на станции Тула-Вяземская.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все необходимое для сокращения отставания поездов», – добавили в МЖД.По данным МЧС, сильный снегопад в Тульской области начался ночью 19 февраля и продится до конца дня. За 12 часов выпало более 20 мм осадков. В регионе бушует метель со скоростью ветра 13-18 м/с.