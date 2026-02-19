SHAMAN поднял спрос туристов на зимний Байкал
Видео певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, где он попробовал на вкус замерзший лед озера Байкал, подняло спрос туристов на это направление. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».
По данным аналитиков, за последние 14 дней интерес к перелетам на зимний Байкал стал самым высоким в периоде и в среднем превысил показатели остальных дней на 12 процентов. Добраться до самого глубокого озера в мире можно через Иркутск или Улан-Удэ.
Средняя стоимость перелета из Москвы до Иркутска и обратно сейчас составляет около 28 тысяч рублей с человека, а до Улан-Удэ — около 31 тысячи рублей с человека. Авторы исследования отметили, что, несмотря на рост интереса к направлению, резкого скачка цен за последние недели зафиксировано не было.
В пресс-службе сервиса также подчеркнули, что лучший период для посещения зимнего Байкала — с начала декабря до конца февраля. В это время формируется стабильный ледовый покров, открываются основные туристические маршруты и устанавливаются наиболее благоприятные погодные условия для поездки.
Видео с певцом SHAMAN, который облизал лед Байкала, появилось в сети 19 февраля. В комментарии к публикации Дронов отметил, что ролик предназначен для аудитории старше 18 лет.