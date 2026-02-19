«Черноморский молот» разрушил защитные валы на песчаных пляжах в Анапе

В четверг днем разбушевавшееся Черное море смывало валы, установленные в Анапе для защиты от нефтепродуктов после аварии двух танкеров в Керченском проливе.

Волны затапливали пляжи по всей их ширине. Такие видео появились в социальных сетях.

Как сообщает МЦУ Анапы, сейчас оперативные службы устраняют последствия сильного ветра. На улице Парковой сотрудники МБУ "Благоустройство" восстанавливают забор.

Как писала "РГ", до конца суток 20 февраля в Анапе ожидается усиление ветра с порывами до 24 метров в секунду, волнение моря с высотой волн до шести метров, а также осадки. Все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности.

Непогода и на других черноморских курортах. Днем на территории Сочи и федеральной территории Сириус разразился нешуточный шторм: волны практически на всем побережье достигали четырех метров и начался дождь. В соцсетях появились кадры, как мощные волны (особенно на ФТ Сириус) буквально накатывают на набережную, перехлестывая через нее и приближаясь к близлежащим постройкам.

Этому шторму местные жители уже успели дать название - "Черноморский молот".

В результате власти ограничили доступ к набережной. Эти места патрулируют мониторинговые бригады и спасатели. Также организовано речевое оповещение.

По информации мэрии Сочи, на реках возможен подъем уровня воды до достижения неблагоприятных отметок. В горах на отметках выше 500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.