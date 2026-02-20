Туристические поезда расширяют географию маршрутов

В преддверии праздников у туристов появилась возможность отправиться в железнодорожное путешествие по новым маршрутам. 20 февраля впервые отправляется поезд "По Золотому кольцу" из Санкт-Петербурга, сообщили "Российской газете" в пресс-службе АО "ФПК". Состав пройдет через Ярославль, Нерехту, Кострому, Владимир и вернется в Северную столицу.

"Путешественники смогут увидеть знаменитую "Стрелку" в Ярославле, прогуляться по небольшим улицам Нерехты, узнать секреты ювелирного ремесла в Костроме, посетить исторический центр Владимира и осмотреть кремль в Суздале. По схожему маршруту уже курсирует туристский поезд из Москвы, который также отправляется 20 февраля", - говорится в сообщении.

Для следующего сезона подготовили другие новинки. Так, 1 мая стартует маршрут "Космические выходные" с посещением экспозиции в музее "Самара Космическая". Путешественники смогут сфотографироваться с ракетой-носителем Р-7 "Союз", увидеть памятник космическому кораблю "Энергия-Буран", заглянуть в музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных.

При этом ранее запущенные маршруты продолжают работать. Например, поезд "Зимняя сказка" сообщением Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва с отправлением 20 февраля и 6 марта. Также доступны железнодорожные круизы "В Карелию" (ближайшие даты - праздничные дни февраля и марта), "В Сибирь" (20 марта), "Сказы Поволжья" (27 марта), "Цветущая степь" и "Сказочный экспресс" (3 апреля) и "Жемчужина Кавказа" (27 апреля).