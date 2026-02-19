Новая мода у туристов на Байкале возмутила гидов

Новая мода у туристов оставлять «языческие» ленточки на Байкале вызвала возмущение гидов
На Байкале появилась новая мода – туристы стали повязывать ленточки прямо на ольхонские сокуи, то есть ледяные наросты, похожие на огромные сосульки. Об этом «ИрСити» рассказал гид Никита Истомин.
«На Ольхон приехал неместный шаман, который стал рассказывать туристам, что нужно привязать ленточки прямо на сокуи. Ситуация срочная, так как самостоятельные туристы, особенно из Поднебесной, могут подцепить тренд и создать новую моду. Дурной пример заразителен», – считает Истомин.
По его словам, все это больше похоже на засорение Байкала мусором, чем на уважение к традициям. Ольхонскому шаману Валентину Хагдаеву подобные «украшения» тоже не нравятся: по его словам, похожий обряд действительно существует в культуре бурят и других народов Азии, но проводится он в особых, святых местах и по определенным правилам.
«В основном это надо делать на сэргэ – специально установленной коновязи, где есть специальная проволока или веревочка, на которую повязывают ленточки», – объяснил шаман.
Иногда ленты повязывают и на ветви деревьев, но не на все подряд, а только на те, что растут возле святых источников или сакральных мест. При этом на льдины и ледяные наплески их никогда не вешали.
«Это связано с туризмом. Туристы так делают, местные на льдинки не привязывают», – отметил Хагдаев.
Сотрудникам нацпарка «Заповедное Прибайкалье» и без того хватало проблем из-за лент на деревьях, которые оставляют гости. Их постоянно снимают, но, несмотря на запрет, они появляются снова и снова. Дерево растет, лента врезается в кору, нарушает питание – в итоге растение может погибнуть. Страдают и птицы: они запутываются в нитях, теряют способность летать, а птенцы иногда гибнут, если родители приносят ткань в гнездо.
Причем Байкал не единственное место, где власти борются с подобной «традицией». В Крыму, на популярных смотровых площадках и в горных районах, коммунальные службы периодически снимают ленты с деревьев и ограждений, потому что они превращаются в свалку. В заповедниках Алтая инспекторы также просят туристов не привязывать ткань к живым деревьям и снимают такие «украшения» во время рейдов. В ряде особо охраняемых природных территорий прямо прописан запрет на размещение любых предметов на деревьях и скалах – это приравнивают к нарушению режима и наказывают штрафами.