Новая мода у туристов на Байкале возмутила гидов

На Байкале появилась новая мода – туристы стали повязывать ленточки прямо на ольхонские сокуи, то есть ледяные наросты, похожие на огромные сосульки. Об этом «ИрСити» рассказал гид Никита Истомин.

© tourdom.ru

«На Ольхон приехал неместный шаман, который стал рассказывать туристам, что нужно привязать ленточки прямо на сокуи. Ситуация срочная, так как самостоятельные туристы, особенно из Поднебесной, могут подцепить тренд и создать новую моду. Дурной пример заразителен», – считает Истомин.

По его словам, все это больше похоже на засорение Байкала мусором, чем на уважение к традициям. Ольхонскому шаману Валентину Хагдаеву подобные «украшения» тоже не нравятся: по его словам, похожий обряд действительно существует в культуре бурят и других народов Азии, но проводится он в особых, святых местах и по определенным правилам.

«В основном это надо делать на сэргэ – специально установленной коновязи, где есть специальная проволока или веревочка, на которую повязывают ленточки», – объяснил шаман.

Иногда ленты повязывают и на ветви деревьев, но не на все подряд, а только на те, что растут возле святых источников или сакральных мест. При этом на льдины и ледяные наплески их никогда не вешали.

«Это связано с туризмом. Туристы так делают, местные на льдинки не привязывают», – отметил Хагдаев.

Сотрудникам нацпарка «Заповедное Прибайкалье» и без того хватало проблем из-за лент на деревьях, которые оставляют гости. Их постоянно снимают, но, несмотря на запрет, они появляются снова и снова. Дерево растет, лента врезается в кору, нарушает питание – в итоге растение может погибнуть. Страдают и птицы: они запутываются в нитях, теряют способность летать, а птенцы иногда гибнут, если родители приносят ткань в гнездо.

Причем Байкал не единственное место, где власти борются с подобной «традицией». В Крыму, на популярных смотровых площадках и в горных районах, коммунальные службы периодически снимают ленты с деревьев и ограждений, потому что они превращаются в свалку. В заповедниках Алтая инспекторы также просят туристов не привязывать ткань к живым деревьям и снимают такие «украшения» во время рейдов. В ряде особо охраняемых природных территорий прямо прописан запрет на размещение любых предметов на деревьях и скалах – это приравнивают к нарушению режима и наказывают штрафами.