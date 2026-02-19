Москва и Пекин заключили партнерское соглашение в области туризма

На церемонии открытия фестиваля «Московская Масленица в Пекине» представители Москвы и Пекина подписали меморандум о сотрудничестве в туризме. Документ предусматривает проведение совместных выставок, отраслевых мероприятий, использование цифровых ресурсов, обмен опытом и организацию ознакомительных экскурсий для специалистов индустрии гостеприимства, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

© Пресс-служба Мостуризма

Фестиваль проходит с 19 по 22 февраля в парке Чаоян. Посетителей ждут мастер-классы, хореографические и вокальные номера, национальные угощения и другие мероприятия, отражающие культурные традиции России и Китая.

— Москва укрепляет всестороннее сотрудничество с коллегами из Китайской Народной Республики. Оно не ограничивается какими-то отдельными направлениями, а распространяется на все ключевые сферы — от культуры и технологического развития до туризма, — отметила Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, Китай возглавляет список стран дальнего зарубежья по числу туристов в Москву. За прошлый год турпоток из КНР вырос почти на 10 процентов и достиг 470 тысяч человек. Этому способствуют совместные проекты столиц, включая фестивали «Московская Масленица в Пекине» и «Китайский Новый год в Москве».

На Манежной площади в рамках «Китайского Нового года в Москве» развернулся мир традиционных искусств Поднебесной. С 16 февраля по 1 марта для гостей работают бесплатные творческие мастерские.