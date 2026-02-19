В Чечне откроют первый кемпинг в республике

В Галанчожском районе Чечни к предстоящему летнему сезону откроют первый кемпинг в республике. Гостям туристического лагеря будут доступны несколько маршрутов к местным достопримечательностям.

«На территории предусмотрена возможность размещения со своими палатками, будет функционировать пункт проката туристического оборудования. Территория будет огорожена и оборудована системой электропастуха — электрического ограждения, предназначенного для защиты от диких животных. Кемпинг станет отправной точкой для ряда туристических маршрутов», — сообщили ТАСС в региональном министерстве по туризму.

Новый кемпинг разместится рядом с историческими селениями Верхний и Нижний Кей, признанными объектами культурного наследия региона.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», он направлен на развитие инфраструктуры активного отдыха в горных районах Чеченской Республики.