Кафе и отели в Хабаровском крае сделают China Friendly: что это значит

Власти Хабаровского края намерены внедрить стандарт China Friendly для привлечения туристов из КНР. Начать планируется с горнолыжного комплекса «Хехцир», а затем распространить практику на все заведения общепита региона.

«Есть одна из ключевых задач: чтобы все меню в Хабаровском крае были адаптированы на китайский язык. Туристы должны понимать, какие блюда им доступны не только на основании картинок, но и благодаря описанию на своем родном языке», – заявила министр туризма региона Марина Ярцева.

По словам чиновника, китайские туристы пока посещают «Хехцир» редко и в небольшом количестве. Привлечение гостей из Поднебесной – точка роста как для региона, так и для министерства туризма. Власти хотят, чтобы иностранцы знакомились с русской зимой и особенностями культуры.

Стандарт China Friendly предполагает повышенный уровень сервиса для китайских гостей. Помимо перевода меню, это включает навигацию на китайском языке, обучение персонала кафе и отелей основам китайского, интеграцию с платежными системами КНР. Внедрять стандарт будут постепенно в ресторанах, гостиницах и туристических локациях края, пишет DVHUB.

