Перезагрузка на природе: где отдохнуть недалеко от Москвы

Если хочется сменить обстановку, отвлечься от суеты и слиться с природой, не обязательно искать в своем календаре место для отпуска. Грядущие выходные, связанные поочередно с мужскими и женскими праздниками, подсказывают, что отдых не за горами - он рядом. Природа средней полосы обладает терапевтическим эффектом, о чем неоднократно упоминали русские писатели. А если к этому добавить качественный сервис и комфортные условия, отдых будет вполне удачным.

Менчаково

Это небольшое село рядом с Суздалем живет в своем ритме, но скучать здесь точно не придется: местный колорит соседствует с современным искусством. Любители арт-маршрутов снимают один из гостевых домов с поэтическими названиями "Полынь" или "Липа": внутри - дизайнерские интерьеры, текстиль ручной работы, итальянская и голландская мебель. Между прочим, "Липа" - современный двухэтажный дом на основе отреставрированной бревенчатой избы начала XX века. Гости развлекаются экскурсиями по Суздалю, прогулками и гастроужинами.

Руза Фэмили Парк

Эко-отель "Руза Фэмили Парк" находится в 65 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Здесь, в окружении леса, стоят симпатичные коттеджи под снежными шапками. Пока лежит снег, любители активного отдыха осваивают лесную лыжню или катаются на тюбинге. Поклонники релакса отправляются в спа-комплекс с бассейнами, русской баней и хамамом, а самые смелые погружаются в чан "Сибирское здоровье" на морозном воздухе. Дети всех возрастов в восторге от зоопарка, где живут гуси-лебеди, альпаки, козы и кролики.

Дача Ретрит

В часе езды от Москвы, на берегу Истринского водохранилища, есть тихое, скрытое от лишнего внимания пространство площадью 3 гектара. Здесь в хвойном лесу расположены три гостевых дома (в каждом по три спальни и гостиная с кухней), "дом практик" с баней на дровах и зоной ретрита и "дом-гостиная", который служит рестораном и клубом. Сюда приезжают, чтобы побыть в тишине и прислушаться к себе. Часто бывают компании, организующие творческие сессии, духовные и телесные практики, проводящие семейные и дружеские праздники в спокойной атмосфере.

Гранд Усадьба

Здесь, в клинских лесах, тоже всего в часе езды от столицы любят отдыхать преимущественно мужчины, тем более что на территории Гранд Усадьбы расположен крытый стрелковый клуб Target Point, один из крупнейших в России. Сюда приезжают, чтобы пострелять в прекрасно оборудованном тире или провести корпоративное мероприятие по тим-билдингу. Интерьеры здания бутик-отеля выдержаны в неоклассическом стиле, есть каминный и бильярдный залы. Но сердце Гранд Усадьбы - банный комплекс Veresk Spa, рассчитанный на 15 человек. Тем, кого вдохновляет тишина, круглый год доступна рыбалка. Любители драйва осваивают квадроциклы и внедорожники. А самые азартные в сопровождении егерей могут попытаться добыть дичь на охотничьих угодьях в 50 000 га.

Cosmos Collection Izumrudny Les Hotel

Загородный курорт, раскинувшийся на 220 га реликтового леса в Клинском районе, в часе-полутора езды от Москвы - место для тех, кто ценит тишину, здоровый образ жизни и сервис высокого уровня. Форматы размещения - от номеров в современном корпусе до отдельных коттеджей и вилл. Для решения любых вопросов существует батлер-сервис 24/7. Все перемещения по территории осуществляются на электрокарах. Работают 7 ресторанов разных направлений. В спортивном комплексе есть 25-метровый бассейн, термальная зона с банями, тренажерный зал. Круглый год предлагается рыбалка или посещение стрелкового клуба Target Point.