В Санкт-Петербурге на 8 Марта разобрали почти все недорогие отели

Турагрегаторы отмечают рост бронирований отелей на первые весенние праздники.

По данным сервиса Островок, на период с 6 по 9 марта 2026 года этот показатель по России увеличился на 27%. В «Яндекс Путешествиях» сообщили о 37% плюсом.

ОТА связывают тенденцию с более удачным календарем: в прошлом году дополнительного выходного к 8 Марта не было, а в этом многие россияне будут расслабляться 3 дня подряд.

«Заметный рост интереса наблюдается к городам с богатым историческим и культурным наследием, подходящим для экскурсионного отдыха. Так, спрос в Туле на праздничные даты вырос в 2 раза, в Ярославле – на 67%, в Нижнем Новгороде – на 43%», – отмечают в «Островке». И отмечают, что несмотря на календарное наступление весны сохраняется популярность и горнолыжных курортов – сезон-то еще в разгаре: в Мурманской области количество бронирований выросло в 2 раза, в Эсто-Садке – на 45%.

В ТОП-10 также входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань.

У «Яндекс Путешествий» список лидеров возглавляют Карачаево-Черкесия и Крым, где отмечено двукратное увеличение заказов на места размещения. Обе столицы и Краснодарский край тоже в десятке – фиксируется рост на 22–34%.

Для сегодняшнего ценового обзора мы выбрали город на Неве – исходя из его популярности у туристов из разных регионов, транспортной доступности и широких возможностей проведения досуга в неподходящих для прогулок погодных условиях.

Рассматривали варианты размещения в отелях с оценкой «превосходно» для двух взрослых на 2 ночи (с 7 по 9 марта) с завтраком и в пешей доступности от исторического центра.

Среди гостиниц, относящих себя к категории 3*, мест с заданными параметрами осталось немного, и в каждом свободных номеров единицы. Разброс цен от 9 до 26 тыс. руб.

Так, в отеле Marel на Невском проспекте можно разместиться в номере Comfort с двуспальной кроватью за 11,5 тыс. руб.

А в «Калейдоскопе» на том же Невском двухместная студия предлагается за 25,8 тыс. (обещают высокоскоростной интернет).

Среди «четверок» выбор побольше: можно найти как за 11,6 тыс., так и за 32 тыс. руб. Например, стандарт с окнами во двор в Rossi Boutique Hotel & SPA на набережной Фонтанки продается за 19 тыс. (платить надо при бронировании, при отмене заезда деньги не возвращаются).

А в еще одном «Калейдоскопе», но уже в статусе «Голд 4*» на Малой Морской за стандарт с отдельными кроватями придется заплатить 31 тыс., зато можно отказаться бесплатно до 6 марта.

Цены в пятизвездочных гостиницах на агрегаторах начинаются от 20 тыс. Например, в отеле Домина на набережной реки Мойки 20-метровый номер с двуспальной кроватью, сейфом и минибаром стоит 22 тыс. руб., бронь невозвратная. А в знаменитой «Астории» за классический двухместный вариант придется заплатить 59,3 тыс., зато отказаться можно за день до заезда.