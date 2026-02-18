Россияне стали чаще путешествовать между 23 февраля и 8 марта

Спрос на поездки между 23 февраля и 8 марта у россиян вырос на 37%. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель пользовательских продуктов Яндекс Путешествий Михаил Островерхий.

«В 2026 году мы фиксируем заметный рост интереса к поездкам в период между 23 февраля и 8 марта. Количество бронирований отелей и апартаментов в этом «праздничном окне» выросло. При этом отдельно на февральские праздники спрос увеличился на половину в сравнение с прошлым годом, на мартовские — на треть», — рассказала Островерхий.

Эксперт отметил, что одна из из ключевых причин — конфигурация выходных дней.

«В этом году календарь позволяет объединить праздничные дни с отпуском: если взять 11 дней отпуска с 24 февраля по 6 марта, можно организовать 17 дней отдыха — с 21 февраля по 9 марта. Часть путешественников заранее планирует такие поездки, превращая традиционные короткие выходные в полноценный отпуск», — добавил руководитель продуктов.

По данным сервиса, средняя длительность бронирования в сами праздничные даты составляет около двух ночей, что говорит о сохранении популярности коротких поездок.

«Средняя стоимость ночи в отелях в этот период составляет 9 340 рублей. В апартаментах — 5 500 рублей. С точки зрения географии, лидируют крупные туристические центры и регионы — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край. При этом заметную динамику показывают и регионы с выраженной природной или экскурсионной составляющей, такие как Карачаево-Черкесия, Татарстан, Нижегородская область, Владимирская и Ярославская области. Россияне комбинируют городской, культурный и активный отдых внутри страны», — высказался Островерхий.

И в заключение он отметил, что на мартовские праздники число бронирований отелей и апартаментов выросло. Средняя стоимость ночи — 9 040 рублей. Средняя длительность бронирования также составляет две ночи.