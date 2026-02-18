Что стоит посмотреть в Рязани за один день

Рязань — город с древней историей и родина поэта Сергея Есенина. Поклонникам творчества русского писателя будет интересно посетить тематические места, погрузиться в культуру и быт времени, в котором он жил, а любители истории по достоинству оценят старинную храмовую архитектуру и деревянные усадьбы. «Лента.ру» рассказывает о главных достопримечательностях города, музеях, местной кухне, экскурсиях и специальных мероприятиях Рязани.

Как добраться до Рязани

Рязань — удобное направление для коротких поездок из Москвы. Город расположен всего в 210 километрах от столицы. Небольшой вояж на выходных можно организовать и из Санкт-Петербурга, но дорога до Рязани займет больше времени: придется преодолеть уже 921 километр. В городе нет аэропорта — добраться до него можно на поезде, автобусе или автомобиле.

На поезде

Из Москвы в Рязань выехать можно в любое удобное время. Расписание поездов и электричек предлагает много вариантов: каждый час из столицы в Рязань выезжает в среднем по три поезда. Дорога занимает около 2,5 часа. Дешевле всего — фирменные поезда-экспрессы, цены на билеты в феврале 2026 года начинаются от 768 рублей.

Из Санкт-Петербурга в Рязань идут всего три поезда в день. Самый быстрый отправляется с Московского вокзала в 17:15 по московскому времени и доезжает за 8 часов 37 минут. Стоимость билета — от 2945 рублей.

На автобусе

Из Москвы дорога займет 2 часа 45 минут, но есть и более продолжительные маршруты. Рейсы следуют через каждые полчаса. Стоимость билета в среднем — 1135 рублей. Билеты на более долгие маршруты (от 4 часов) стоят от 828 рублей.

Из Санкт-Петербурга прямых рейсовых автобусов в Рязань нет. Можно выбрать рейс с пересадкой через Москву, но проще и быстрее будет напрямую доехать на поезде.

На машине

Из Москвы в Рязань на автомобиле можно доехать по трассе М-5 «Урал». Время в пути без пробок — 3 часа 19 минут. Трасса в целом бесплатная, но на пути в Рязань есть один платный участок — между развязкой Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) и съездом к Домодедово в Москве. Проезд по участку стоит 1186 рублей.

Из Санкт-Петербурга в Рязань ведет трасса М-11 «Нева». Путь на машине без пробок займет 10 часов 6 минут. Трасса платная: проезд по маршруту на легковой машине будет стоить в среднем 3800 рублей (финальная сумма зависит от времени суток, также проезд в выходной стоит дороже).

Где остановиться в Рязани

В отеле. Рязань — небольшой город, но с хорошо развитой туристической инфраструктурой. Здесь много отелей — как крупных сетевых под известными брендами, так и маленьких местных. Есть и тематические отели, похожие на сказочный замок с крепостной башней, калининградские домики и даже женевский особняк. Стоимость проживания для одного гостя начинается от 3000 рублей за ночь.

В апартаментах или квартире. Любителям более приватной обстановки будет легко найти уютную квартиру или апартаменты посуточно в гостевом доме в Рязани — в феврале 2026 года активно более 350 объявлений. Многие из них (даже самые недорогие) — с дизайнерским ремонтом. Небольшую студию на двоих можно снять менее чем за 2000 в сутки, однушка или двушка будут стоить от 3500 рублей.

Об истории Рязани Изначально на берегу Оки жили финно-угорские племена, а в IX-X веках эти земли стало заселять славянское племя вятичей. До конца IX века вятичи платили дань Хазарскому каганату, затем после нескольких сражений территория стала еще одним княжеством Киевской Руси. Считается, что Рязань была основана в 1095 году. Первая столица княжества — Старая Рязань — пала во время татаро-монгольского нашествия. Войско хана Батыя уничтожило город и всех жителей в нем в 1237 году. Новой столицей стал соседний город Переяславль-Рязанский. Именно его в 1778 году по указу императрицы Екатерины II переименовали и назвали Рязанью. На месте Старой Рязани (в 65 километрах от современной Рязани) сейчас расположено одноименное село. Там частично сохранилось и древнее городище с руинами.

Стоимость путешествия

Если заранее продумать маршрут и план поездки, можно подсчитать точный бюджет. Лучше взять с собой немного больше денег — на сувениры, маленькие спонтанные траты и экскурсии с гидами.

Стоимость посещения музеев и выставок в Рязани начинается от 300 рублей (точнее для каждого места укажем далее). Проезд по городу на общественном транспорте в феврале 2026 года стоит 45 рублей. Поездка на такси стоит в среднем от 300 рублей. Комплексные обеды в кафе в зависимости от места стоят от 500 рублей.

Для туристов есть программа лояльности «Выгодный путь», которую можно оформить через приложение, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» сотрудник диджитал-отдела АНО «Агентство развития туризма Рязанской области» Виктория Шалыгина.

Виртуальная карта дает скидки в самых популярных ресторанах, кафе и даже медицинских центрах города. А если приедете в субботу, то в 12:00 можно посетить бесплатную обзорную экскурсию по городу от Туристского информационного центра Виктория Шалыгина сотрудник «Агентства развития туризма Рязанской области»

Путешественникам из Санкт-Петербурга стоит планировать бюджет в пределах 12000-15000 рублей на человека, а из Москвы — 8000-10000 рублей, подсчитала для «Ленты.ру» Виктория Шалыгина.

Рязань подходит для путешествий в любое время года. Но летом русская провинция имеет особое очарование, считает директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса «Туту», создатель проекта «Медиаразведка Туту» и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

Исторические памятники Рязани

Рязанский кремль

Где находится: улица Кремль, 15

Часы работы: круглосуточно

Стоимость посещения: бесплатно

Дойти до древнего кремля можно пешком от станции — расстояние от вокзалов «Рязань-1» и «Рязань-2» составляет не более четырех километров.

Первая крепость в Переяславле-Рязанском появилась в XIII веке, когда город стал центром Рязанского княжества после уничтожения Старой Рязани монголо-татарами.

Деревянное укрепление выстроили на высоком холме между реками Лыбедь и Трубеж. Позднее у крепости появились земляные валы, высокий частокол и башни

В древности на территории кремля располагались сразу три монастыря и княжеский двор. В XVIII веке два монастыря вывели с территории, и с тех пор тут располагается только Спасский монастырь.

В том же XVIII веке через оборонительный ров построили широкий арочный Глебовский мост из камня — он заменил старую деревянную переправу с подъемным механизмом. Каменный мост назвали в честь Глебовской проездной башни — единственной каменной башни рязанского кремля. Она не сохранилась.

А в середине XIX века на территории кремля построили величественную Соборную колокольню. Ее высота — 83 метра. На третьем ярусе колокольни есть смотровая площадка — с нее открываются впечатляющие виды на город, можно сделать эффектные фото.

50 лет заняло строительство Соборной колокольни рязанского кремля

Архангельский собор

Где находится: улица Кремль, 12

Часы работы: с 10:00 до 21:00

Стоимость посещения: бесплатно

На фоне масштабных храмов XVIII-XIX веков на территории кремля Архангельский собор заметен не сразу. Но отыскать его стоит: это одно из старейших сооружений крепости — памятник древнерусской архитектуры XV-XVII веков.

В каком году построен храм, неизвестно. Надобно полагать, что он строен во времена Великих князей Рязанских до 1517 года архимандрит Макарий 1863 год

Архангельский собор — бывшая княжеская домовая церковь. В церковной усыпальнице похоронены 22 рязанских архиерея, в том числе сподвижник царя Петра I Стефан Яворский.

Собор — это четырехстолпный, крестовокупольный одноглавый храм с тремя апсидами и тремя входами. В 1647 году здание пострадало в пожаре, и его перестроили. В XIX веке у собора появилась пристройка с пышным порталом в псевдорусском стиле — трапезная. Но храм все же сохранил отличительные черты архитектуры XV века.

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи

Где находится: улица Кремль, 15;

Часы работы: с 10:00 до 16:00;

Стоимость посещения: вход в церковь бесплатный, во дворец Олега — 200 рублей для взрослых, 180 — для пенсионеров и молодежи от 14 до 22 лет, 100 рублей — для детей.

Церковь Иоанна Предтечи изначально была деревянной, но после вхождения Рязани в состав Московского княжества в 1521 году началось строительство каменного храма на территории бывшего княжеского двора. После крупного пожара в 1647 году каменную церковь разобрали. На ее месте появились Архиерейские палаты (внутри сохранился белокаменный подклет церкви Иоанна Предтечи — цокольный этаж храма). Саму церковь собрали заново над Архиерейскими палатами как верхний этаж.

>30 рязанских архиереев молились в церкви Иоанна Предтечи до 1919 года

Архиерейские палаты (они же — дворец Олега) — самое большое гражданское здание кремля. Вместе с палатами рязанских архиереев и домой церковью в нем располагались монашеские кельи и хозяйственные помещения.

Музеи Рязани

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Один из старейших провинциальных музеев России, основанный в 1884 году.

Что входит в музейный комплекс:

Рязанский кремль;

Музейный центр на Соборной;

Музейный центр имени А.И. Солженицына;

Центр науки, традиций и искусства.

Музейный центр на Соборной

Где находится: улица Соборная, 22

Часы работы: с 10:00 до 18:00

Стоимость посещения: от 200 до 800 рублей для взрослых, 100-700 рублей для пенсионеров и молодежи от 14 до 22 лет и 100-500 рублей для детей в зависимости от экскурсии.

В музейном центре работает несколько экспозиций (в том числе интерактивных) по разным темам: от рождения Земли и появления человека до освоения космоса. Есть выставка, посвященная истории региона с доисторического освоения территорий человеком, появления первых славянских племен до современности.

Что можно посетить в музейном центре:

шесть выставочных залов;

эколаборатория;

планетарий;

детский центр;

литературная гостиная;

лекторий.

Центр науки, традиций и искусства

Где находится: улица Крупской, 17

Часы работы: с 10:00 до 18:00

Стоимость посещения: 200 для взрослых, 150 рублей для пенсионеров и молодежи от 14 до 22 лет и 100 рублей для детей.

Здесь работают две выставки.

«Археология Переяславля-Рязанского. Двадцать лет исследований Кремля». Посвящена новейшим открытиям археологов на исторической территории города. Можно увидеть берестяную грамоту, в которой жители средневековой рязанщины рассказали о своих надеждах и мечтах, и узнать секреты местных кожевенных мастеров. «Грани сопричастности. Труд, творчество, человек». На выставке можно увидеть картины и скульптуры, посвященные Рязани в советскую эпоху.

Музей истории воздушно-десантных войск

Где находится: площадь Генерала армии Маргелова, 1

Часы работы: с 10:00 до 18:00 по будням, с 10:00 до 17:00 по выходным

Стоимость посещения: групповые экскурсии от 10 человек — от 750 до 3000 рублей для взрослых и от 125 до 500 рублей для детей, осмотр диорамы — 50 рублей.

В рязанском Музее истории ВДВ можно увидеть военную технику, снаряжение, оружие и обмундирование десантных войск от их создания до современности.

Какие залы можно посетить:

боевой техники ВДВ и вооружения;

средств связи;

автомобилей десантных войск;

истории ВДВ.

Самостоятельно можно осмотреть только диораму, в остальных залах проводят групповые экскурсии. Если едете в Рязань большой компанией, забронировать экскурсию можно напрямую. Также можно позвонить в музей и узнать о возможности присоединиться к группе по телефонам.

Рязанский художественный музей

Где находится: улица Свободы, 57;

Часы работы: с 11:00 до 19:00;

Стоимость посещения: от 300 рублей для взрослых и от 200 рублей для детей.

15 000 произведений искусства входит в состав экспозиции Рязанского художественного музея

В музее можно увидеть картины, гравюры, скульптуры российских и западноевропейских мастеров XV-XX веков, а также старинные рукописные иконы (самые древние — с XV века). Особенно крупная коллекция произведений искусства посвящена творчеству русских художников XVIII-XX веков.

В музее хранятся подлинники известных художников:

В январе 2026 года музей запустил мультимедийный проект «Ожившие картины». Полотна знаменитых русских художников анимировали, а инсталляцию сопроводили голосом диктора, который рассказывает о создании полотен. Первый выставочный цикл посвятили теме русской зимы. В него вошли картины Алексея Саврасова, Якова Калиниченко, Бориса Кустодиева и других мэтров.

Какие еще музеи и интересные места стоит посетить в Рязани:

мемориальный музей-усадьба И. П. Павлова;

музей истории рязанского леденца;

летний клуб Дворянского собрания;

пешеходную улицу Щедрина;

музей Вырковского промысла в Касимове.

Можно выбрать интересные пешеходные маршруты для самостоятельных прогулок или экскурсий в группе.

Сады в Рязани

Центральный парк культуры и отдыха

Это главный парк города, также известен как городской парк и парк «Рюмина роща». Находится на месте бывшей резиденции статского советника Гаврилы Васильевича Рюмина. Здесь есть аттракционы, в том числе колесо обозрения, а также кафе, зеленый театр, площадки для детей. Летом можно прокатиться на лодке по Рюминскому пруду, а зимой работает каток. Место с флером ностальгии по советской эпохе и атмосферой привычного для местного жителя выходного дня.

Верхний городской сад

Его можно найти на территории летнего клуба Дворянского собрания: улица Урицкого, 72. Это тихий уголок для отдыха от городской суеты.

В начале XX века городской сад называли «садом трезвости» — в 1901 году его арендовало местное общество трезвости. Тогда все лето на круглой эстраде здесь давали концерты музыканты, военные оркестры, опереточная труппа. Еще в саду показывали кино и проводили матчи по бильярду, а зимой — заливали каток.

Сейчас здесь есть несколько локаций, особенно удачных для фотографий:

здание клуба Дворянского собрания — шедевр деревянного зодчества начала XX века;

Зеленый театр;

входная арка; чаша бывшего фонтана, в которой высажена клумба;

арт-объекты «Грибы с глазами» (по известной поговорке «А у нас в Рязани — грибы с глазами»).

Есенинская Рязань

Поэт Сергей Есенин родился не в самой Рязани, а в 50 километрах от столицы региона — селе Константиново, поэтому планировать поездку туда имеет смысл еще на один день. В Константиново работает музей-заповедник, посвященный жизни и творчеству поэта.

Где находится: село Константиново

Часы работы: 10:00-17:00 — со вторника по пятницу, 10:00-18:00 – в субботу и воскресенье;

Стоимость посещения: 600 рублей для взрослых, 300 рублей для пенсионеров и детей.

Из Рязани в Константиново можно доехать на автобусе от автовокзала «Центральный», начиная с 06:10 утра. Билет стоит 156 рублей, расписание можно посмотреть на сайте автовокзала.

Музейный комплекс включает:

усадьбу родителей поэта: небольшой деревянный дом и подворье; школу, где учился Сергей Есенин; литературный музей; церковь.

Посетив Константиново, можно глубже понять поэзию Есенина и его восхищение красотой этих мест. Также поклонники поэта могут посетить музей в Спас-Клепиках. Сам город оставляет двойственное ощущение, но музей там замечательный Наталья Анисимова эксперт по внутреннему туризму

После музея-заповедника в Константиново можно отправиться и в старинное село Пощупово — посетить древний Иоанно-Богословский монастырь, в который будущего поэта в детстве возила бабушка, посоветовала читателям «Ленты.ру» руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру «Турслет» Мария Журавлева.

Маршрут «Рязань глазами Есенина»

Если времени на поездку в Константиново не хватает, или вы уже там были, можно прогуляться по есенинским местам в самой Рязани, советует Виктория Шалыгина. Для этого есть отдельный маршрут.

Он включает несколько локаций:

памятник поэту в Соборном парке недалеко от кремля; фабричное здание, где в 1912 году работала редакция газеты «Рязанские губернские ведомости» (Сергей Есенин публиковал в ней свой первый сборник стихотворений «Больные думы»). Сейчас там — культурное пространство; Почтовую улицу — главную артерию старого города, застроенную купеческими особняками — называют местом сбора всех озорных гуляк в начале XX века. Сергей Есенин посещал здесь театр «Дарьяла». Самого театра уже нет, но здание сохранилось — его можно опознать по мемориальной табличке; Верхний городской сад на улице Ленина. Здесь установлен бюст поэта, перенесенный в 1995 году из села Константиново.

Местная кухня и гастрофестивали

Кухня Рязанского края

Если приехать в Рязань в мае, можно попасть на фестиваль «Кухня Рязанского края», который проходит в ресторанах города, и попробовать уникальные местные блюда:

пшенную кашу с кроликом; перепелку, запеченную в капустном листе; калинник — ржаное воздушное пирожное с начинкой из калины и яблок; калью — популярное в XVI-XVII веках рыбное блюдо: похоже на уху, но в составе есть соленые огурцы, рассол, лимон и лимонный сок; пастилу – в Рязани яблочную пастилу готовят со свеклой. каравайцы — тонкие блинчики по местному рецепту.

Вот объекты гастрономического туризма Рязанской области, в которых посоветовала побывать Виктория Шалыгина:

предприятия пищевой промышленности (агромолкомбинат «Рязанский», Скопинский мясокомбинат, Окская птицефабрика); фермерские хозяйства, этногастрономические фестивали и праздники (Фестиваль малины, Фестиваль огурца); музей шоколада, музей хлеба, музей леденца, музей кофе Bravos.

Другие фестивали и праздники

«Земля Паустовского»

Фестиваль проходит в конце мая — начале июня. Он посвящен местам, которые писатель Константин Паустовский воспевал в своих рассказах. Организаторы покажут любителям природы самые живописные места, где получатся особенно красивые фото.

«Мампус и его друзья»

Это детский фестиваль по путеводителю «Мампус. Твой друг и проводник по Рязани», который проходит летом. Мампусом звали собаку первого русского лауреата Нобелевской премии — уроженца Рязани Ивана Павлова, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса «Туту», создатель проекта «Медиаразведка Туту» и эксперт по внутреннему туризму Наталья Анисимова.

Недавно для детей был разработан отдельный туристический игровой маршрут с персонажем Мампусом. С псом знаменитого академика связывала особенная дружба — в местном музее хранится письмо, которое Иван Петрович написал своему питомцу Наталья Анисимова эксперт по внутреннему туризму

«Атмосфера»

Фестиваль приурочен ко Дню ВДВ (Рязань называют столицей воздушно-десантных войск). На фестивале «Атмосфера» можно увидеть зрелищные полеты сверхлегкой авиации.

Фестиваль «Золотая осень»

Его проводит Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области в самое красочное время года. На фестивале можно подняться в небо на воздушном шаре или просто полюбоваться и сфотографироваться на фоне множества разноцветных аэростатов.

Фестивали на Рязанской ВДНХ

Рязанская ВДНХ — это выставочное пространство с павильонами, которое построили в 1955 году по аналогии с ВДНХ в Москве. Его можно найти по адресу: территория Торговый городок, 1.

В 2020 году Рязанскую ВДНХ реконструировали — восстановили фонтан, обустроили пешеходные зоны. Теперь пространство, сохранившее дух истории, выглядит стильно и современно. Тут проходят фестивали и выставки весь год, отметила Виктория Шалыгина.

Круглогодично на территории Рязанской ВДНХ работает галерея локальных брендов «Резиденция традиций». Там можно увидеть работы мастеров из разных уголков Рязанской области.