Едем за развлечениями: где покататься на тюбинге, привязанном к верблюду

В социальных сетях набирает популярность необычное зимнее развлечение — катание на тюбингах, привязанных к верблюдам... «Вечерняя Москва» выяснила, где можно попробовать такой досуг.

В сети завирусился ролик: снежная пыль вздымается в поле. На фоне белых снегов, словно по пустыне, бегут верблюды, покрытые длинной теплой шерстью. К ним привязаны ватрушки, в которых визжат и хохочут туристы, подскакивая на снежных волнах.

«Вечерняя Москва» выяснила, что такое развлечение доступно жителям и гостям Калмыкии, в городе Элисте.

В нашем туристическо-развлекательном комплексе 30 обученных верблюдов, на которых мы катаем путешественников, — рассказывает его руководитель Бадма Очиргоряев. — Ежегодно к нам приезжают от 30 до 50 тысяч человек. Интерес у наших гостей еще и гастрономический: мы производим верблюжье молоко. По словам Бадмы, животных на этой ферме держат в заботе и любви. Выкупают их из цирков и прочих заведений.

Деятельность развлекательного комплекса направлена в первую очередь на знакомство гостей региона с культурой кочевого народа, который издревле передвигался на верблюдах.

А такие развлечения, вроде катания на тюбингах, — это наши забавы, которые мы проводили для себя, а потом они привлекли внимание туристов. И мы стали организовывать такое же для гостей. Новый вид развлечения мы, конечно, придумывали не для того, чтобы просто снять видео.

Впрочем, организаторы рады тому, что клип завирусился в сети.

Просто сегодня без социальных сетей никуда: будь ты хоть из золота сделан — без этого ты так и останешься в тени. А мы шагаем с современностью в ногу, продвинутые животноводы! Поэтому рассказываем о нашем проекте в сетях, — поделился Очиргоряев.

Надо сказать, обычно приезжающие в Калмыкию туристы все же катаются на верблюдах верхом. Республика ведь находится на юге страны, поэтому снег там выпадает нечасто и не всегда в достаточном количестве.

За всю зиму, может, одну неделю снежный покров продержится, а потом тает, так что возможность присоединиться к нашим катаниям на тюбингах выпадает не всем гостям, — отмечает Бадма. — Но мы заметили, что такое развлечение нашло хороший отклик. Так что в следующем году мы планируем сделать его более организованным: приглашать туристов, распространять анонсы. Может быть, мы даже расширим наш «парк», и там будут не только тюбинги и ледянки, но и сани.

Но все в любом случае будет зависеть от погоды. Будет снег — будут и зимние забавы. Без него гостям останется кататься на верблюдах только верхом.

