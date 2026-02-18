«Блинчик на троих»: на горнолыжных курортах России заметили горнопляжников

На горнолыжных курортах юга России заметили новый тренд: горнолыжников все чаще заменяют горнопляжники – они поднимаются на склоны, но не катаются. И экономят на еде – не питаются в местных кафе, не говоря уже о ресторанах.

«В этом году прямо массовое явление. Продукты с собой на гору берут. А если у нас что-то заказывают, то делят одно блюдо на несколько человек. Например, просят блинчик без начинки на 2–3 порции разрезать», – рассказали TourDom.ru сотрудники общепита одного из ГЛК.

Они отмечают, что клиенты, заказывающие немного, были всегда – например, гурманы или те, кто бережет фигуру. «Но таких видно сразу: они не перебирают блюда, уточняя цену каждого, а просто что-то покупают и просят нож. А в этом сезоне туристы иногда так мнутся у витрины, что их хочется за свой счет накормить. При этом у них есть возможность тратить на ski-pass несколько тысяч в день».

В целом, представители общепита на горнолыжных курортах отмечают, что сфера сильно просела: расходы возрастают, а цены приходится удерживать на прежнем уровне.

«Мы, например, в этом сезоне увеличили стоимость только нескольких мясных блюд. Все остальное, включая напитки и пресловутые блинчики без начинки, не подорожало», – говорят наши собеседники.

Тренд на экономию ощутили и инструкторы: если раньше в разгар сезона они работали без выходных, то в этом году некоторые вынуждены «отдыхать» по несколько дней в неделю: «Стало много туристов, которые поднимаются на склоны просто «поглазеть» – катаются на подъемниках и бродят по окрестностям, а на трассы не выходят», – отмечают они.