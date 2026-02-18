«Аэрофлот» ввел праздничное меню в честь Масленицы. Оно будет доступно пассажирам при вылете из Москвы 22 февраля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

© tourdom.ru

В бизнесе на рейсах, продолжительностью свыше 8 часов, подадут блины с различными топпингами, включая сметану, мед, малиновое варенье и сгущенное молоко. На остальных перелетах в этом классе и в комфорте от 3 часов пассажирам предложат блины с начинками. В меню заявлены варианты с говядиной, яйцом и зеленью, а также сочетание брокколи и вешенок в сливочном соусе. На рейсах комфорт меньшей продолжительности предусмотрена холодная закуска: блинные роллы с лососем и творожным сыром.

Дополнительно путешественникам предложат ягодные настойки линейки Онегин Gourmet со вкусами черноплодной рябины и вишни.

Праздничные позиции появятся и в экономклассе. На рейсах длительностью более 3 часов пассажиры смогут попробовать блины с курицей под сливочно-грибным соусом. При перелетах от 2 до 3 часов будут доступны блинные роллы с куриной начинкой, а на более коротких маршрутах – роллы с ветчиной и сыром.

Тем временем «Уральские авиалинии» также объявили о масленичном предложении. До 22 февраля авиакомпания бесплатно угощает пассажиров экономкласса горячими блинами вместо стандартных сэндвичей на рейсах между Москвой и Екатеринбургом. Доступны начинки с творогом или мясом.

У других авиакомпаний также имеются подобные предложения, но за дополнительную плату.