Из Сочи к курортам Северного Кавказа могут построить дороги через горный хребет

Экс-губернатор Кубани и бывший министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев попросил власти поддержать проект строительства автомобильных дорог из сочинской Красной Поляны к таким же популярным отечественным местам отдыха - к Лагонаки в Адыгее и Архызу в Карачаево-Черкесии. Это сократит в несколько раз время в пути между двумя действующими и одним строящимся горнолыжными курортами, обеспечив их транспортную доступность.

Действительно, удобно побывать, например, в Архызе (кстати, сегодня это круглогодичный курорт), а потом за три часа по горной дороге добраться до Красной Поляны и спуститься к Черному морю в субтропический Сочи. Просто мечта любого туриста, в том числе путешествующего на своем авто, который за короткое время увидит сразу большое количество достопримечательностей. Или после знойного пляжного отдыха можно оказаться на знаменитых источниках ставропольских Минеральных Вод (в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске), расположенных по соседству с КЧР.

О возможности появления трассы из Сочи в Архыз говорят едва ли не с советских времен. Но о реальном воплощении проекта заговорили лишь в 2022 году, когда глава государства одобрил его наряду со строительством дороги Красная Поляна - Лагонаки. Правда, власти посчитали, что он не относится к первостепенным, вопрос планировали рассмотреть не ранее 2027 года.

И вот на днях, как уже рассказывала "РГ", президент страны встретился с Александром Ткачевым, который является председателем совета директоров группы "Мантера". Эта компания владеет горнолыжными курортами "Красная Поляна" и "Архыз", а также возводит курорт "Лагонаки". Строительство дорог объединит их в единый туристический кластер.

- Чтобы этот проект состоялся, нам, конечно, нужна помощь от государства, безусловно, дорожная инфраструктура. Понятно, что это дорого, не быстро, может, в течение пяти-десяти лет. Если мы это сделаем и соединим европейскую часть страны с Кавказом, это даст не только приток инвестиций в Кавказский регион, но и обеспечит приход и новых брендов, новых рестораторов, технологий, операторов, - попросил о поддержке Александр Ткачев.

Сейчас, чтобы преодолеть путь из Красной Поляны в Архыз, необходимо проехать около 600 километров, строительство дороги сократит его до чуть более 100 километров. Расстояние от Сочи до Лагонаки в Адыгее составляет более 300 километров, реализация проекта, по мнению Александра Ткачева, уменьшит путь до 50 километров.

Ранее министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Текеев сообщал, что стоимость строительства автодороги Красная Поляна - Архыз составит 173,9 миллиарда рублей, это, конечно, без учета второй магистрали в Адыгею.

В кубанской компании на наш запрос по поводу строительства объектов, а также участия компании в проекте не ответили.

Предположительно, первые километры дороги из Красной Поляны до Архыза пройдут по долине реки Мзымты. Экологи, которых пока никто не посвятил в проект, обеспокоены. Они отмечают, что при его реализации есть риск деградации водных запасов реки. Ведь Мзымта - источник чистой воды для значительной части курорта Сочи.

По словам главы республики Рашида Темрезова, до конца 2027 года планируется завершить строительство автодорог Дукка - Пхия - Кислые Источники и Пхия - Дамхурц. Часть пути сегодня доступна для внедорожников, построены мосты через реки, то есть от Архыза дорога будет проложена до Дамхурца, а далее через горы не так далеко и до Красной Поляны. Александр Ткачев предполагает, что для реализации проекта потребуется проложить три тоннеля. Как сообщалось, их общая длина составит 14,3 километра.

Один тоннель, по словам Ткачева, придется сделать при строительстве трассы Красная Поляна - Лагонаки. Об этом проекте известно совсем немного, да и сам курорт только строится. Между тем здесь вложено немало средств в развитие дорожной инфраструктуры. В частности, реконструирован участок автомобильной дороги Даховская - плато Лагонаки.

Зачем же зарывать миллиарды рублей в кавказские тоннели? По мнению Александра Ткачева, единый горнолыжный кластер "Лагонаки, Красная Поляна, Архыз" по протяженности трасс будет немногим уступать известному французскому курорту "Три долины", который объединяет Куршевель, Ле Менюир, Валь-Торанс и другие разные по стоимости и концепции курорты. В "Трех долинах" около 600 километров горнолыжных трасс. Экс-губернатор говорит о 550 километрах в новом Северо-Кавказском кластере.

Как мы уже писали, на Северном Кавказе сейчас становится популярным отдых в формате ски-сафари, который включает поездки сразу по нескольким курортам за один тур. Обычно он занимает семь-десять дней, в течение которых гости успевают побывать на "Эльбрусе", "Мамисоне" и "Ведучи". Проживание, трансферы и нередко ски-пассы включены в единый пакет. В случае реализации проекта гости Красной Поляны смогут довольно быстро добраться до "Архыза" и "Лагонаки".

Вносит свои коррективы и потепление климата. По словам Александра Ткачева, сегодня горнолыжные курорты нужно строить на высоте не ниже полутора километров. Для подготовки трасс, расположенных ниже данной отметки, требуются дополнительные пушки оснежения, что увеличивает затраты. Ну и, конечно, в финансовом выигрыше остается тот, кто открывает сезон раньше других, а это опять же привязка к высотам. При этом Архыз расположен выше Красной Поляны.

Свое мнение о том, может ли из нового туркластера получиться французский курорт "Три долины", мы попросили высказать вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина.

- Я рассматривал бы проект строительства дорог не в контексте развития горнолыжного туризма. Для горнолыжников такая логистика все равно будет неудобна. "Три долины" во Франции - это область, где можно переехать из одной долины в другую на лыжах и подъемниках, а потом вернуться назад. Здесь подобное сделать невозможно. Если вы захотите покататься в Архызе, нужно взять машину и ехать 100 километров по горной дороге. А затем возвращаться? Лыжники так не делают. И потом, а где взять машину? Такси будет стоить бешеных денег на такое расстояние. Конечно, есть туры ски-сафари, когда горнолыжники ездят по курортам и каждый раз ночуют в новом месте. Таких любителей буквально доли процентов от числа отдыхающих. Часто это делается для того, чтобы посмотреть новые места, - рассказал корреспонденту "РГ" Сергей Ромашкин.

Он считает, что проект лучше рассматривать все-таки с точки зрения развития дорожной сети. Дорога в Сочи по побережью сильно загружена, а трасса на курорт через Адыгею может облегчить жизнь многим туристам, которые стоят в пробках.

- Я бы сначала попробовал реализовать проект строительства автодороги в Лагонаки. Он короче и дешевле. Я дважды проходил пешком маршрут от Архыза до Красной Поляны. Я даже не представляю себе объем затрат на строительство этой дороги. Он будет гигантским, - сообщил эксперт.

По его мнению, в случае если дорога Сочи - Архыз будет все-таки построена, в выигрыше окажется летний туризм. Хотя бы потому, что летних туристов в 20 раз больше зимних. Помимо этого, горнолыжные курорты на Северном Кавказе уже превратились во всесезонные.