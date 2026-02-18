В настоящий момент между Россией и Китаем действует режим безвизового въезда, который привел к резкому увеличению турпотока между странами. Как рассказали журналисты из Поднебесной, вернувшиеся из поездки по РФ китайские граждане активно делятся впечатлениями от увиденного, и некоторые моменты у них вызывают изумление.

© РИА Новости

«Я вернулась из поездки по России и хочу рассказать правду об этой стране», – приводят слова соотечественницы китайские журналисты Baidu.

Гражданка Китая поделилась своими наблюдениями о жизни в России, отметив, что ее прежние представления о стране, сформированные в основном медиа и кинематографом, оказались неполными. Она обнаружила множество любопытных аспектов, о которых в новостях и фильмах не рассказывают.

Первое, что бросилось в глаза, – это внешность россиян. По ее словам, женщины отличаются потрясающей красотой и стройностью, а мужчины – высоким ростом и атлетическим телосложением. Однако, призналась она, обильное потоотделение у мужчин, особенно в общественном транспорте, стало для нее неожиданностью. При этом местные жители, похоже, не обращают на это особого внимания. Автор поясняет, что для выходцев из Азии, чей организм из-за генетической особенности (мутация гена ABCC11) производит пот с менее выраженным запахом, это может быть непривычно, поскольку они ожидают, что в общественных местах люди будут благоухать исключительно парфюмерией.

Второй момент, вызвавший удивление, – это склонность россиян к загару. В отличие от азиатских культур, где ценится светлая кожа, в России предпочитают здоровый, бронзовый оттенок лица. Россияне даже стремятся загорать в пасмурные дни.

Наконец, третье наблюдение касается продуктов питания. Ассортимент российских магазинов поразил китаянку. С одной стороны, ей не хватило некоторых привычных для нее товаров, с другой – она была впечатлена изобилием хлебобулочных изделий и высококачественной молочной продукцией. Особо стоит отметить, что, по ее мнению, в местной продукции отсутствуют ГМО, пишет АБН24.

«Мед, молоко и шоколад – все настоящее и определенно стоит того, чтобы их купить. Россия известна как молочная сверхдержава – ее молочная продукция отличается исключительным качеством и вкусом», – подчеркнула она.

