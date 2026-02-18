В Пензенской области туристы заплатили 35 млн рублей налогов

В Пензенском регионе оценили эффективность введенного в прошлом году туристического налога.

Он действует в Пензе, Кузнецке и 24 муниципальных районах. Решение о введении туристического налога органы местного самоуправления принимали самостоятельно. Город Заречный, Сердобский и Лопатинский районы туристический налог не вводили, а Малосердобинский район его вовсе отменил.

По итогам 2025 года объем поступлений составил порядка 35 миллионов рублей. В числе лидеров оказались Пенза, Кузнецк, Пензенский, Колышлейский и Каменский районы.

"Около четырех миллионов рублей мы направили на функционирование туристского информационного центра, почти семь миллионов - на благоустройство сквера в границах улиц Володарского - Максима Горького. Развиваем сайт "Туризм в Пензе", приобретаем для экскурсоводов необходимую им в работе аппаратуру, делаем туристическую навигацию, распространяем полиграфическую продукцию", - рассказал первый заместитель главы города Пензы Андрей Шиганков.

Ничего на туристическом налоге не заработал Наровчат - один из самых богатых с точки зрения достопримечательностей и благоустройства районных центров. Он находится в 148 километрах от Пензы. Путешественников со всей страны сюда привлекают Наровчатские пещеры, женский монастырь, музеи А.И. Куприна и "Тюремный замок".

"У нас в городе только одна гостиница, всего на пару номеров, люди к нам в основном на однодневные экскурсии приезжают. Мы сейчас ведем работу по созданию нормальной гостиницы, до конца года планируем запустить", - рассказал глава Наровчатского района Сергей Скудин.

Кстати, всего на территории Пензенской области открыты 177 объектов размещения граждан, из них 15 гостевых домов. В Едином реестре классифицированных средств размещения зарегистрировано 148 плательщиков налога. Ими являются организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания в гостиницах, турбазах, кемпингах, санаториях. Гостевые дома и частный сектор налоговому учету не подлежат, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Средства туристического налога могут быть направлены на создание, развитие и содержание туристской инфраструктуры, что включает благоустройство основных достопримечательностей, проведение фестивалей и праздников, а также строительство и ремонт необходимых туристам объектов - автостоянок, смотровых площадок, навигационных указателей.