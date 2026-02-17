Куда слетать из Москвы на 8 Марта

Турагенты отмечают: поездки на короткие зимние праздники – 23 Февраля и 8 Марта не пользуются спросом. Туристов больше интересуют весенние каникулы, начало мая и лето. Кто-то уже бронирует осень и очередные новогодние вакации. Но интерес к путешествиям на Международный женский день, например, стремится к нулю.

«Наши клиенты давно предпочитают летать, когда в местах отдыха народу меньше, а цены привлекательнее. У кого есть деньги, обычно к праздникам не привязываются. Много предпринимателей – у них личный график отпусков», – отмечает руководитель пермской туркомпании «Креа-Тур» Вера Волегова.

«Такие путешествия актуальны для жителей столиц, где логистика минимальна. А из регионов ехать – только с пересадками, коротких туров нет», – добавляет Оксана Антохина, директор турагентства RTCENTR_Путешествия (Апатиты).

Практика показывает, что отдых на удлиненные выходные туристы организуют самостоятельно. Некоторые принимают решение в последний момент, просто увидев дешевые билеты.

Мы посмотрели, в какие города и популярные для отдыха страны можно купить билеты из Москвы по выгодной цене сегодня. И нашли round trip на 5-8 марта в Самару – менее чем за 6,4 тыс. руб.

Правда, опытные путешественники в редакции TourDom.ru отмечают: цена обычная, да и делать в начале марта там нечего. Это подтверждают и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»: «Самара, безусловно, хороша исключительно в рамках летнего сезона. А зимой лучше к нашим соседям по Волге – в Казань». Кстати, если улететь из Шереметьево в столицу Татарстана 5 марта «Победой», а вернуться 10 марта с Nordwind, то можно уложиться в 5,6 тыс. руб.

По другим туристическим направлениям внутри России перелеты (туда-обратно) стоят дороже: билеты в Санкт-Петербург начинаются от 7,2 тыс. руб. (за такую цену можно слетать «Победой» 5-8 марта), в Калининград – от 10,5 тыс. («Уральские авиалинии», 5-8 марта), в Сочи – от 21 тыс. руб. («Победа», 5-8 марта).

Тем, кто внезапно решит отправиться в места более теплые, но отдаленные, придется выложить солидные суммы. Например, самый дешевый беспересадочный round trip из Москвы в Пхукет у «Аэрофлота» обойдется в 91,5 тыс. руб. (5-10 марта).

С пересадками, конечно, выйдет дешевле – от 60 тыс.