ЛНР готовит сюрприз для любителей дикого отдыха

Власти Луганской Народной Республики взялись за развитие экологического туризма: на особо охраняемых природных территориях появятся оборудованные места для отдыха с возможностью ночлега в палатках и разведения костра. Как сообщили в региональных Минприроды и Минэкономики по итогам совместного совещания, цель проекта — сделать природу доступной для наблюдения, но при этом минимизировать антропогенное воздействие.

В списке приоритетных локаций для благоустройства — уникальные природные объекты, каждый из которых имеет свою историю. «Королевские скалы» в Свердловском округе представляют собой живописные выходы песчаника Донецкого кряжа. Это место, где студенты-биологи десятилетиями проходили практику с палатками, а в народе ходит легенда, что название пошло от местного управляющего по фамилии Каралев, чей воз когда-то сорвался в скальное провалье .

Другая жемчужина — «Селезнёвский парк» в Перевальском округе, заложенный еще в 1840-х годах. Это не просто лес, а старинный парк с трехсотлетним тополем, аллеями и усадьбой Казимира Мсциховского. Здесь сохранились липы, дубы и даже краснокнижный птицемлечник Буше, а на территории работает музейный комплекс . В Новоайдарском районе туристов ждут «Бараньи лбы» — скалы, отполированные древним ледником.

Власти намерены организовать познавательные маршруты с информационными стендами и экологические тропы для длительных экскурсий. Главная фишка проекта — специальные площадки для отдыха, где можно будет законно развести костер и поставить палатку, не нанося вреда природе. Это должно решить давнюю проблему «дикого» туризма, когда отдыхающие оставляют после себя горы мусора и кострища в неположенных местах .

