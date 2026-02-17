Туроператоры не верят в спад интереса туристов к Дагестану

Представители туроператоров выразили несогласие с данными Росстата о туристической ситуации в Дагестане. По информации федеральной службы, общее число поездок в республику в 2025 году сократилось на 42,5% относительно 2024-го. При этом свежие сведения о количестве гостей в коллективных средствах размещения на официальном сайте пока отсутствуют.

Однако участники рынка, с которыми пообщалась редакция TourDom.ru, не заметили существенного падения спроса: у одних туроператоров продажи сохранились на прежнем уровне или незначительно снизились, у других – выросли. В пресс-службе «Интуриста» сообщили о разнонаправленной динамике в зависимости от сегмента: экскурсионные программы показали уверенный рост на 35%, тогда как интерес к пляжному отдыху несколько уменьшился.

В туроператоре «Дельфин» отметили увеличение числа бронирований на 24%.

«Причем пляжное направление выросло в полтора раза – создается впечатление, что часть туристов "переехала" с Анапы на Каспийское море, – комментирует директор Сергей Ромашкин. – В экскурсионном сегменте такого скачка не произошло: прирост составил всего 10%».

В принимающей компании «Этнотревел» также не заметили сокращения турпотока.

Косвенным подтверждением стабильного объема поездок служат и данные аэропорта Махачкалы: пассажиропоток здесь увеличился на 3,5% по сравнению с 2024 годом.

Редакция TourDom.ru направила запрос в Росстат, на момент публикации ответ не поступил.

Опрошенные редакцией эксперты предположили, что цифры Росстата можно объяснить особенностями сбора данных по турпотоку. В Дагестане гостиницы составляют менее половины от общего количества мест размещения – преобладают гостевые дома, апартаменты и виллы. По данным сервиса «Островок», из 850 объектов лишь 140 классифицируются как отели. Доля таких альтернативных средств размещения постоянно растет, и они, вероятно, не попадают в официальную статистику.

«В горах открылось множество новых гостевых домов, и, насколько мне известно, загрузка в прошлом сезоне там достигала практически 100%, – рассказывает Саадула Омаров, гендиректор компании "Этнотревел". – Туристы предпочитают отдых в горах и на побережье именно в домиках, а крупные отели выбирают по остаточному принципу. Значительная часть гостей также арендует квартиры посуточно».

Дагестан неожиданно «вошел в моду» в течение последних 3–4 лет, поэтому неравномерное развитие сервиса, по мнению специалистов, вполне закономерно.

«Где-то не хватает гидов и автобусов, некоторым гостиницам – персонала. Но это проблемы роста: просто не успели еще построить достаточное количество отелей уровня 5* и приобрести транспорт», – поясняет Сергей Ромашкин.

При этом туристы осознают, что едут за познавательным, а не за гламурным отдыхом: по словам эксперта, количество претензий от клиентов по Дагестану значительно ниже, чем по Сочи.

Несомненное преимущество турпоездок в регион – сравнительно невысокая стоимость. Проживание здесь в среднем на 20–30% дешевле, чем в гостиницах аналогичного уровня в Краснодарском крае или Крыму. В то же время направлению есть куда расти. «Нужно продолжать развивать инфраструктуру, особенно качественный номерной фонд – его не хватает. И важен сервис в отелях: по нему у наших туристов были вопросы», – заявили в одном из туроператоров.