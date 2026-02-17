Турэксперт предупредила туристов о трудностях, которые их могут ждать зимой

Коммерческий директор туроператора, эксперт РСТ Оксана Булах назвала направления, где зимой туристы могут столкнуться со сложностями из-за погодных условий.

Не исключены нештатные ситуации на Сахалине, Камчатке, в Горном Алтае, на Чукотке и в регионах Северного Кавказа, перечислила она в беседе с газетой «Известия».

«Поэтому при планировании поездок в эти регионы надо учитывать погодные особенности и быть готовым к возможным задержкам в путешествии», — отметила Булах.

К числу проблемных для туризма мест эксперты также относят якутское село Оймякон, известное своими экстремально низкими температурами.

Ранее глава Кольского округа Александр Лихолат заявил, что для застрявших из-за непогоды в Териберке в Мурманской области туристов организовали два пункта временного размещения.