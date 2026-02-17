В 2025 году в Россию приехали почти 5 миллионов иностранных туристов

В 2025 году въездной туризм в Россию продемонстрировал заметный рост. Количество иностранных туристов увеличилось на 15% по сравнению с 2024-м и достигло 4,8 млн человек. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании кабмина.

По его словам, положительная динамика сохранялась на протяжении всех 12 месяцев.

«В прошлом году существенно, на 14,9% к 2024-му вырос въездной туризм. Россию посетили 4,8 млн иностранных туристов. Наиболее популярными регионами стали: город Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Приморский и Краснодарский края, на них приходится почти 80% поездок зарубежных путешественников», – отметил он.

Согласно данным туроператоров, в 2025 году наибольший поток туристов обеспечили Китай, Саудовская Аравия, Туркмения, Турция и Германия. В десятку стран-лидеров также вошли ОАЭ, Индия, Иран, Казахстан и Белоруссия.

В то же время Пограничная служба ФСБ России, учитывающая пересечение границы иностранными гражданами с туристической целью, зафиксировала 1,64 млн таких поездок в прошлом году.