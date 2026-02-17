Мишустин призвал улучшать качество туруслуг для людей с разным достатком

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать туристическую отрасль с учетом потребностей людей с разным уровнем дохода. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

По его словам, рост популярности путешествий внутри страны требует расширения возможностей туристических объектов.

«Речь идет о канатных дорогах, современных кабинках, специализированной технике для уборки снега и других элементах, которые формируют современную туристическую инфраструктуру. Важно, чтобы индустрия могла предоставлять услуги высокого качества для всех категорий отдыхающих», – подчеркнул глава правительства.

Глава кабмина также отметил разнообразие вариантов отдыха в России.

«У нас есть современные горнолыжные курорты для любителей активного зимнего отдыха, особенно актуального в этом сезоне с обильным снегопадом. В то же время страна предлагает немало спокойных и познавательных маршрутов для тех, кто предпочитает менее интенсивный, но интересный досуг», – добавил Михаил Мишустин.

Статистика за 2025 год показывает рост внутреннего и въездного туризма: россияне совершили около 89 млн поездок по стране, а число иностранных гостей увеличилось на 15% по сравнению с 2024-м и составило 4,8 млн человек.