Горнолыжные курорты Северного Кавказа вышли в лидеры по зимнему турпотоку

Рост зимнего турпотока на горнолыжных курортах Северного Кавказа может составить 18%. Всего в России в сезоне 2025−2026 годов прогнозируется 33,7 млн турпоездок — на 9% выше прошлогоднего показателя.

«Интерес наших граждан к путешествиям по России стабильно высокий. По предварительным данным, прогнозируем 33,7 млн турпоездок. Это почти на 9% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне. <> В прошлом сезоне горнолыжные курорты посетило более 8 миллионов человек. В этом — ожидаем рост еще на 10%. <> Популярны горнолыжные курорты Северного Кавказа. Их совокупный турпоток в праздники составил более 70 тысяч человек, что на 18% выше показателей прошлого года», — сообщил на оперативном совещании в правительстве страны вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его цитирует пресс-служба кабмина.

Чернышенко отметил, что в новогодние каникулы больше всего гостей было на горнолыжных комплексах в Краснодарском крае, Республике Алтай, Свердловской области, Кабардино-Балкарии и Сахалинской области.

Вице-премьер также посоветовал любителям активного отдыха и дальше планировать поездки в текущем сезоне. «Снега в этом году много, поэтому любители активного туризма могут смело планировать свои поездки. Высокий сезон прошел, поэтому такие путешествия стали еще доступнее и дешевле», — сказал он, подчеркнув, что помимо уже полюбившихся курортов в этом зимнем сезоне есть возможность посетить и новые, в частности, Мамисон в Северной Осетии.

О принципиальной важности соответствия возможностей отрасли растущей популярности внутреннего туризма на совещании напомнил Михаил Мишустин.