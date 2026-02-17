Из-за ночного «ковра» в аэропорту Сочи задержки до 16 часов

Из-за ночного «ковра» в Сочи серьезно выбились из графика рейсы как на прилет, так и на вылет. Ограничения в воздушном пространстве действовали с 22:30 понедельника до 08:47 сегодняшнего утра.

8 рейсов сегодня утром были отправлены из Сочи с опозданием в 12 часов. Это рейсы «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Москву, «России» в Пермь и Екатеринбург, «Победы» в Челябинск. На 10 часов позже улетит в Дубай самолет «Азимута». Обратный вылет также отложен – на 7,5. Часть утренних вылетов также серьезно отложены – на 4–6 часов.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» пять самолетов, выполнявших рейсы в Сочи. Некоторые из них еще не вернулись из Владикавказа и Минвод.

На текущий момент на прилет задержки достигают 16 часов. На столько опоздает ночной рейс «Азимута» из Самарканда. На 12 часов позже ждут борт «России» из Екатеринбурга, на 11,5 – «Икара» из Омска.

Дневные рейсы за исключением нескольких корректировок в пределах 2 часов планируют принимать вовремя. А вот вечерний N4424 Nordwind из Перми перенесен на завтра.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс AZUR air не смог улететь из Фукуока в Новосибирск.