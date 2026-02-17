С 1 марта в России может увеличиться количество туроператоров

Страховые компании начали рассылку турагентствам, напоминая, что с 1 марта меняется определение турпродукта. Это может повлиять на статус компаний, предлагающих услуги по России. Подобное письмо от СК «Тит» получила, в частности, турагент – участник редколлегии «ТурДома».

«Ваша деятельность может подпадать под определение туроператорской, и вам потребуется финансовая гарантия. Направляем коммерческое предложение», – говорится в рекламном обращении.

Некоторые агентства действительно задумываются о смене статуса.

«К нам обращаются школьные группы, мы заказываем для них размещение и железнодорожные или авиабилеты. Кроме того, в сезон с февраля по сентябрь активно продаем билеты и наземное обслуживание одним и тем же туристам», – поделилась с редакцией турагент.

При этом руководителей розничных туркомпаний останавливают сопутствующие расходы и организационные сложности. «Размышляю, стоит ли ввязываться в туроператорскую деятельность по внутреннему туризму. Сплошная головная боль», – признается один из них.

Директора смущает не столько финансовая нагрузка, сколько необходимость детально вникать в процесс и тратить время.

«Придется добавить соответствующий код ОКВЭД и внести себя в реестр туроператоров. Хорошо, что не нужно менять организационно-правовую форму: у нас ООО. Также предстоит определиться со страховщиком, сейчас рассматриваю предложения от 2–3 компаний. Страховой полис – самая крупная статья расходов, от 20 до 30 тыс. руб. Далее – перезаключить часть договоров с партнерами и разобраться с передачей данных в “Электронную путевку“».

Один из нюансов, усложняющих переход, – требование к туроператору быть юридическим лицом, тогда как большинство турагентств работают как ИП.

«В ООО вывести деньги со счета можно только через выплату дивидендов с уплатой НДФЛ либо через зарплату – с НДФЛ и страховыми взносами. Это отпугивает многих, – поясняет юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. – Поэтому сначала нужно просчитать экономическую модель с учетом этих издержек и только потом принимать решение».

Вторая сложность, которая возникнет чуть позже: с 1 сентября 2026 года туроператор по внутреннему туризму обязан подключиться к системе «Электронная путевка». Затраты зависят от того, какие ресурсы задействует компания. Это аттестация рабочего места на соответствие требованиям безопасности ПД, внедрение программ для защиты каналов передачи данных и последующее обслуживание, чтобы сведения о турпродукте вносились в систему.

Эксперты не ожидают массового перехода турагентов в статус туроператоров. Просто так, «для галочки», регистрировать ООО и вступать в реестр нет смысла, предупреждает Мария Чапиковская.

«Если компания действительно формирует турпродукты в соответствии с новой редакцией закона с 1 марта, например, создает экскурсионные программы с проживанием, тогда имеет смысл перестроить работу, предварительно все просчитав».

Если же турагент лишь эпизодически добавляет экскурсию к проживанию, стоит рассмотреть другие варианты решения этого вопроса – например, подбор этих услуг у одного туроператора.

Ранее «ТурДом» писал что Совфед одобрил законопроект, изменяющий понятие «турпродукт» для внутреннего туризма.