Чем интересуются туристы при посещении Владивостока

Приморье популярно у туристов, они приезжают отовсюду. Одним подавай пляжи, другим морепродукты, третьим экстремальный отдых. Есть и другая категория. Узнав Владивосток и юг края, такие путешественники строят планы на возвращение, чтобы посетить север региона.

© Российская Газета

Какой он, гость Приморья? В региональном ТИЦ рассказали о туристах, которые приехали на восток России за впечатлениями и приключениями. Сотрудники информационных стоек точно знают, чего хочет турист и как ему помочь. Работают четыре точки: аэропорт, морской вокзал, магазин подарков на центральной площади Владивостока и офис на улице Адмирала Фокина. В 2025 году с вопросами к специалистам обратились 36,6 тысячи человек.

Чаще всего за помощью обращаются туристы, которые только что приехали и активно начали изучать Владивосток. Главные вопросы: знаковые места города и логистика поездок по краю. Есть и возвратные туристы, они ходят за консультациями "как на работу" - каждый день спрашивают о новых направлениях и тут же делятся впечатлениями о минувшей поездке или экскурсии, о которых узнали в ТИЦ. Такая обратная связь - это подготовка к сезону, выявление сильных и слабых сторон при поездках, уровень туристской активности и прогнозы дальнейшего развития отрасли.

Интересное наблюдение турсезона-2025: часть туристов приехала в регион после посещения стенда Приморского края на Международном туристическом форуме "Путешествуй" в Москве. Одни посетили форум перед вылетом во Владивосток и экстренно спрашивали о местах отдыха, интересных локациях, что можно посетить, увидеть, попробовать за неделю. Другие прибыли в Приморье дней через 10 дней после работы форума, имели уже некий сформированный план, но приходили на стойки ТИЦ с более конкретными вопросами.

Фото: Дмитрий Павлов / ТИЦ Приморского края

"Такие туристы - это отдельная категория. Общение с ними - как встреча с друзьями. Они охотно делятся своими впечатлениями, рассказывают, как и почему выбрали Приморье, и строят планы на новую поездку к нам, берут наши карты, путеводители, спрашивают журнал "Чудеса Приморья". По этому поводу утверждают, что это издание - стимул к более детальному знакомству с краем", - рассказывает консультант ТИЦ Мария Кузьмина.

Топ-5 самых популярных запросов от туристов:

Карты Владивостока, остров Русский и расписание экскурсий.

Самые популярные достопримечательности: Стеклянный пляж, Сафари-парк, Океанариум, мыс Тобизина, маяк Токаревского и другие, а также как туда добраться?

Где купить свежие морепродукты и в каких ресторанах их можно попробовать?

Как из Приморья попасть в КНР и КНДР и что для этого нужно?

Какие в городе проходят мероприятия в конкретные даты?

Самый большой наплыв гостей к информационным стойкам, традиционно, в августе. В среднем ежедневно с вопросами приходят около 80 человек. Летом чаще всего спрашивают про пляжи, морские экскурсии и места для прогулок.

Приморье привлекает гостей из самых разных регионов России. География разнообразная - от Камчатки до Калининграда, от Дагестана до Заполярья. Самые активные туристы - это соседи по ДФО. Чаще всего со своими вопросами к сотрудникам ТИЦ обращаются хабаровчане, далее следуют жители Амурской области и Забайкальского края.

Интересно Приморье и иностранным туристам - с краем знакомятся не только гости из соседнего Китая, но также из стран дальнего зарубежья. Самые многочисленные - туристы из Китая - едут группами и сами, по визам, и без них, выбирают автобусные туры и авиасообщение. Гости из Поднебесной активно интересуются сувенирной продукцией, покупкой морепродуктов и выбором ресторанов с морепродуктами. Уточняют про морские экскурсии и возможность пострелять. В помощь берут карты города и края на китайском языке.

Фото: Роман Реморенко / ТИЦ Приморского края

Гости из Франции интересовались экскурсиями по городу с учетом его архитектурных особенностей и знакомством с островом Русский, обязательный вопрос про русский балет. Вопрос о ресторанах с морепродуктами тоже актуален. Почти такой же курс и у остальных туристов из Европы - где находится тот или иной объект, как увидеть братьев наших меньших и что можно купить на память. Почти все знают про Токаревский маяк и уточняют туда дорогу.

Туристы из Японии отдают предпочтение ресторанам с японской кухней и местному мороженому, не против посетить балетные спектакли и уточняют афишу выставок в музеях и галереях города. Сувенирами и картами интересуются все без исключения. При этом охотно делятся впечатлениями от города.

"Вопросы задают самые разные - от развлечений для детей до мест для экстремального отдыха. Накануне высокого сезона специально составляли актуальные подборки по популярным запросам, структурировали места отдыха с детьми и всегда имели под рукой расписание междугородних автобусов. В этом году готовы принять еще больше туристов, планируем график мероприятий и новых проектов, это поможет раскрыть безграничный туристский потенциал Приморья", - сказала заместитель руководителя туристско-информационного департамента ТИЦ Приморья Анастасия Поветкина.

Еще одна точка притяжения иностранных туристов во Владивостоке - это Национальный центр "Россия".

"Некоторые иностранные гости думают, что мы тут все с балалайками, в ушанках, с медведями и живем в черных избах. Но когда они видят возможности экономики - строительство ледоколов, вертолетов, красоту природы, образы будущего Владивостока - то испытывают легкое состояние шока. И для многих иностранных гостей посещение этого места становится настоящим открытием региона", - добавляет руководитель туристско-информационного департамента регионального ТИЦ Дарья Гусева.

Фото: ТИЦ Приморского края

Приморье открыто для всех гостей - российских и зарубежных. Неважно, откуда гость, важно, что он увидит дружелюбие и улыбки приморцев, увезет с собой впечатления и поделится ими у себя на родине.

"Это не про политику, у туристов иная миссия. Они видят доброжелательных улыбчивых приморцев, понимают открытость людей и края к диалогу, получают новые знания и впечатления, рассказывают, что их поразило, удивило и навсегда изменило их представление о нашей стране, о нашем крае. И делятся этим "багажом" со своими соотечественниками уже по возвращении домой", - отметила министр туризм Приморского края Наталья Набойченко.

Туристы могут обращаться за консультационной поддержкой на одну из четырех стоек ТИЦ, а полную информацию о работе информационных стоек и непосредственного самого регионального ТИЦ можно получить на официальном портале.

Фото: Виталий Берков / ТИЦ Приморского края