В Совфеде оценили идею отслеживания авиадебоширов в аэропортах

В Совфеде не одобрили инициативу Росавиации и транспортной полиции по раннему выявлению потенциальных авиадебоширов. С критикой выступил глава Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

© РИА Новости

Документ предполагает, что в «чистых» зонах аэропортов сотрудники служб безопасности будут «применять профилактические меры» к пассажирам с признаками опьянения или необычным поведением. При этом пока непонятно, какие именно. Конкретные механизмы планируется представить до конца месяца.

В свою очередь сенатор усомнился, что состояние человека может служить безусловным основанием для снятия его с рейса. Сам факт употребления алкоголя не делает пассажира потенциальным нарушителем порядка.

Сенатор также предупредил о рисках субъективных решений:

«Могут быть всякие перегибы, человек может просто не понравиться кому-то, и его снимут с рейса, хотя угрозы он вообще не представлял».

В качестве альтернативы законодатель предложил сосредоточиться на создании единого федерального реестра авиадебоширов. Он отметил, что такой список должен быть общенациональным, а не формироваться отдельно каждой авиакомпанией.

По оценке Вячеслава Тимченко, для запуска подобного механизма не обязательно вносить изменения в законодательство. Достаточно нормативного акта Минтранса России или Ространснадзора, после чего решение можно будет принимать на основе данных реестра.