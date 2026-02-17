Санаторный отдых в России продолжает дорожать в среднем на 10-30% ежегодно в зависимости от региона и сегмента. При этом спрос на него не падает, а, наоборот, растет. Эксперты это связывают с трендом на здоровый образ жизни, а также сокращением количества самих санаториев.

Согласно данным платформы Bronevik.com (входит в Российский союз туриндустрии), только проживание в санаториях (без учета лечения) подорожало за год сразу на 37%. Если в 2023 году средняя ночь в санатории обходилась в 5 тысяч рублей, а в 2024-м - уже в 6,3 тысячи, то в 2025 году этот показатель достиг 8,6 тысячи рублей.

Аналитики отмечают, что в некоторых регионах цены значительно выше средних. Лидером по дороговизне стали Костромская область и Ставропольский край - 12,8 тысячи рублей за ночь. На втором месте Краснодарский край - 11,7 тысячи. Замыкают пятерку Московская область (9,1 тысячи) и Тульская область (8,2 тысячи).

При этом структура отдыха меняется. В Bronevik.com фиксируют тренд на сокращение продолжительности пребывания до 3-5 дней.

Главная причина роста стоимости, по мнению экспертов, это дисбаланс спроса и предложения. Внутренний туризм в России после пандемии вырос лавинообразно, а инфраструктура за ним не успевает.

Как пояснила эксперт практики государственных и социальных инициатив "Рексофта" Оксана Кулакова, россияне все чаще рассматривают отдых не просто как смену обстановки, а как инвестицию в здоровье.

"Спрос смещается в сторону профилактики и восстановления. Но номерной фонд качественных санаториев ограничен, а строительство новых или модернизация старых требует не только нескольких лет, но и огромных вложений. В условиях дорогих кредитов это проблематично. В итоге существующие здравницы поднимают цены быстрее, чем растут доходы населения", - комментирует Кулакова.

Данные Commonwealth Partnership подтверждают: за последние 23 года количество санаториев в России сократилось в 1,5 раза. Сейчас в стране работает около 1695 здравниц. Для сравнения: гостиниц в стране - более 24 тысяч.

"Дефицит качественного предложения приводит к тому, что туристы бронируют места за 3-6 месяцев вперед. Это дает собственникам возможность диктовать цены", - отмечает заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

Кроме того, изменилась сама экономика санаторного продукта. Современная путевка включает не только номер, но и качественную диагностику, персонал, медицинское оборудование и индивидуальное питание. По словам Кулаковой, себестоимость таких услуг приближается к частной медицине, а не к гостиничному бизнесу. Мировая практика это подтверждает: по данным Global Wellness Institute, туристы, выбирающие wellness-формат, тратят в среднем на 40-60% больше обычных путешественников. Эксперты подчеркивают, что российские цены не выбиваются из мирового контекста. В Германии или Швейцарии аналогичные услуги стоят в 3-5 раз дороже (при сопоставимом качестве медицины), а в Восточной Европе и Азии цены сопоставимы с российскими, но медицинская база там зачастую слабее.

"Наш рынок находится в фазе догоняющего развития: продукт усложняется, а масштабирования пока не произошло", - добавляет Кулакова.

В 2026 году, по прогнозам экспертов, ждать снижения стоимости путевок без существенного расширения номерного фонда не приходится.