Куда слетать из Москвы на проводы зимы

Впереди длинные выходные, в которые мы будем отмечать День защитников Отечества и Масленицу. Почему бы не слетать куда-нибудь на проводы зимы – недалеко и недорого?

Посмотрели, сколько стоят билеты на ближайший праздничный уик-энд из Москвы в популярные туристические города России.

Дешевле всего выйдет поездка в Казань: если улететь туда утром 20 февраля рейсом «Победы», а вернуться 23 февраля «Аэрофлотом», то можно уложиться в 5,8 тыс. руб. (разумеется, это будет невозвратный вариант без багажа).

На втором месте Санкт-Петербург. Round trip c вылетом в пятницу или субботу из Шереметьево и отправлением в следующий вторник из Пулково обойдется у той же «Победы» в 7,4 тыс. руб. – это гораздо меньше, чем съездить на «Сапсане».

А в Калининград в праздничные дни лоукостер готов свозить за 9,3 тыс. руб.: из Москвы придется уехать 20 февраля, с Балтики – 24-го.

Путешествие на популярные южные курорты обойдется значительно дороже: стоимость дороги, например, в Минводы с вылетом туда 20–21 февраля и обратно 23–24 февраля начинается от 15,3 тыс. руб., в Сочи – от 23,2 тыс.