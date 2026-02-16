Сколько прогулок провели городовые в Нижнем Новгороде для туристов

Более 4,5 тысячи прогулок прошло в рамках проекта «Новый городовой» в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму гордумы.

© РИА Новости

Проект реализуется с 2022 года и включает в себя пять маршрутов по городу, в том числе по Нижневолжской набережной, куда регулярно приходят круизные теплоходы с туристами.

«Городовые стали визитной карточкой Нижнего Новгорода, и судоходные компании привлекают их для туризма», — рассказали на заседании гордумы.

