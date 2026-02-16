Насколько оказался популярным у туристов ретропоезд в Кировской области

Февраль в Кировской области запомнится любителям необычных путешествий не только праздниками, но и возможностью прокатиться на настоящем ретропоезде. С 11 по 15 февраля состав на паровозной тяге курсировал по маршруту Киров — Слободской и перевёз 420 человек. Это отличный показатель того, что жителям региона интересен такой формат отдыха.

Поездка в Слободской была не просто прогулкой, а настоящим погружением в атмосферу творчества писателя Александра Грина, родиной которого является этот старинный город. Туристов ждала обзорная пешеходная экскурсия, тематический мастер-класс, познавательный квиз «Гринландия зовёт». Ну и какой праздник без угощений? Гостей порадовали чаепитием с любимым чаем писателя и ароматными слободскими блинчиками.

Но и это не всё. За несколько дней до этого, с 30 января по 10 февраля, по маршруту Киров — Матанцы — Лянгасово — Киров курсировал специальный туристский ретропоезд «Путешествие в сказку». Он совершил 10 рейсов и перевёз 800 человек. Основными пассажирами стали организованные детские группы и семьи с детьми.

Для юных путешественников устроили настоящее представление. В вагонах и на станциях их развлекали аниматоры в костюмах героев народных сказок — Иван да Марья, Баба Яга, Кощей Бессмертный и другие персонажи. Дети участвовали в интерактивных музыкальных и танцевальных выступлениях, отвечали на вопросы викторин на знание фольклора и своими руками создавали волшебные открытки на мастер-классе.

Такие проекты показывают, что железная дорога в области может быть не только средством передвижения, но и отличным способом провести выходные с семьёй, узнать что-то новое о родном крае и просто получить массу положительных эмоций. Организаторы, судя по всему, планируют продолжать эту практику, и следующие туры могут стать уже доброй традицией.