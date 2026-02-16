Группа туристов уехала в тайгу для оккультного обряда и не смогла вернуться

Спасатели получили сигнал о помощи от группы из двух мужчин и 11 женщин, которые отправились в леса Ханты-Мансийского автономного округа для проведения оккультного обряда и не смогли своими силами вернуться обратно. Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, путешественники решили не регистрировать свою туристическую группу, а вместо этого на двух снегоходах с прицепами отправилась в акваторию реки Северная Сосьва. Но что-то пошло не по плану, и они связались со спасателями по рации и попросили их о помощи. Однако никаких подробностей своего положения туристы раскрывать не стали. Спасатели уже отправились вызволять таинственную экспедицию, следует из публикации.

Двух сестер 11 и 18 лет, пропавших по пути в школу, четыре дня искали в Санкт-Петербурге и соседних регионах. Затем девочки прислали родственникам видеообращение, в котором «отрекаются от паспортов». Рядом с ними сидит мать, с которой сестры не жили уже год. Предполагается, что они вместе ушли в секту «Царская империя»*. Чем известна эта секта и как девочки могли в нее попасть, выясняла «Вечерняя Москва».

*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.