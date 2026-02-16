В популярных отелях закончились места на Масленицу

Многие популярные отели приглашают гостей отметить Масленую неделю. Редакция TourDom.ru изучила, где можно проводить зиму в Подмосковье, Суздале и Сочи с 20 по 23 февраля – ближайшие выходные будут трехдневными.

© Ф. В. Сычков. Пляска. 1911

Выяснилось, что в некоторых востребованных гостиницах места на эти даты уже закончились. Например, в ГТК «Суздаль» во Владимирской области. А жаль: к праздничным дням комплекс подготовил «настоящий русский разгуляй». Гостей ждут огненно-пиротехническое шоу, музыкальный вечер с кавер-группой и «фитнес по-русски», обещают и экскурсию по городу с гидом. При желании разместиться в отеле можно на одну ночь, с 21 на 22 февраля: стандарт обойдется в 10 тыс. руб. на двоих, люкс премиум – в 26.

Совсем нет свободных номеров в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. По традиции здесь на масленичном фестивале ежегодно сжигают огромный арт-объект, в этом году будет «горящее сердце». Впрочем, на само мероприятие билеты тоже не купить.

С шоу и цирковым настроением проведут Масленицу в гостинице «Пересвет. Русские сезоны» в Подмосковье. Обещают клаундбэнд, ретроцирк и гастрофестиваль a la russe. Отдых с размещением в стандартном номере Конгресс-отеля с 20 по 23 февраля предлагается за 72 тыс. руб. на двоих, завтраки включены в стоимость. По такой же цене можно забронировать и супериор в Спа-отеле.

Гостиница Ecorancho в Можайском районе опубликовала программу на каждый день недели. На «тещиных вечеринках» гости займутся изготовлением оберегов, на «золовкиных» – создадут чучело, которое сожгут на «проводах». В наличии остался только один вариант – номер в «фермерском подворье», размещение на 3 дня стоит 28,5 тыс. руб. «Дом на дереве» и «лоджи с панорамными ваннами» уже распроданы.

Сжигать Масленицу планируют и в подмосковном экоотеле «Лепота». Перед гостями выступит народный ансамбль, устроят конкурсы для взрослых и игры для детей. Однако на нужные даты большинство номеров – стандарты, люксы и делюксы – уже закончились. Доступны только высокобюджетные варианты. Например, шестиместный дуплекс с двумя спальнями и террасой предлагают за 118 тыс. на двоих. Апартаменты «Каминные» можно забронировать за 216 тыс.

Проводить зиму можно и на южном курорте. Стандартный номер в Сочи на 4 дня (3 ночи) стоит 23 тыс. руб., люкс – 28 тыс., апартаменты – от 47 до 63. В честь праздника 22 февраля организуют подвижные игры, мастер-классы по созданию оберегов и кукол из лыка. На шведской линии гостей порадует блинная станция.