Россиянам назвали топ-5 направлений, куда стоит поехать на Масленицу

Россиянам рассказали, куда съездить в масленичную неделю, которая в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля, чтобы ярко и необычно отметить праздник. RT ознакомился с результатами исследования.

Прежде всего специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip включили в рейтинг Москву.

«Интересные мероприятия запланированы в музее-заповеднике «Коломенское»: 21 февраля с 12:00 до 17:00 у дворца Алексея Михайловича пройдёт праздник «В гостях у Масленицы» с театрализованным шествием, а 22 февраля состоится музыкальная программа «Широкая Масленица» с хороводом и прощанием с праздником», — отметили аналитики.

Они добавили, что авиабилет в Москву (в одну сторону) обойдётся в среднем в 8 тыс. рублей, а номер в отеле категории «три звезды» можно забронировать за 4 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, в сервисе посоветовали посетить Ярославль.

«С 16 по 22 февраля здесь пройдёт фестиваль «Главная Масленица страны». Обещают открыть множество фотозон и развернуть масленичный городок с гастрономической ярмаркой, где будут представлены локальные блюда региона. Кстати, именно в Ярославле работает единственный в России музей «Резиденция Государыни Главной Масленицы страны». Попасть в него можно в любой день в году», — добавили в компании.

Эксперты рассчитали, что билет на самолёт из Москвы в Ярославль стоит от 8,7 тыс. рублей, номер в отеле обойдётся в 5 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, специалисты рассказали, что каждый год в Ростове Великом в музее-заповеднике «Ростовский кремль» широко отмечают Масленицу: гостей знакомят с древними обычаями и старинными народными играми.

«Основная программа под названием «Как весна зиму провожала» пройдёт 21 февраля с 10:00 до 16:00, в этот день обещают развернуть ремесленную ярмарку с мастер-классами, а в Трапезной предложат ростовские напитки (квас, медовуху, сбитень) и чай с травами, выращенными в огороде Митрополичьего сада», — пояснили собеседники RT.

Они добавили, что из Москвы в Ростов можно доехать на «Ласточке» с Ярославского вокзала за 2 часа 20 минут и 2,4 тыс. рублей.

Номер в отеле стоит порядка 4 тыс. рублей в сутки, отметили аналитики.

Также они упомянули Переславль-Залесский, подчеркнув, что главные гуляния в честь праздника традиционно проходят в музее «Ботик Петра», где 21—22 февраля пройдёт театрализованная программа «Петровская Масленица».

«Гостям расскажут о традициях проводов зимы в царские времена, научат танцевать менуэт в кринолинах и угостят горячими блинами с яблочным вареньем. Представление основано на подлинных этнографических материалах Переславского уезда. А 22 февраля на праздничном костре сожгут чучело, с которым должны сгореть все прошлогодние неприятности», — поделились в сервисе.

По словам экспертов, из Москвы в Переславль удобнее всего ехать на машине, в пути всего 2 часа.

«Ещё один вариант — автобус с Щёлковского вокзала, билет стоит от 700 рублей. Отель в городе можно забронировать в среднем за 4 тыс. рублей в сутки», — заявили они.

Во Владимире Масленица в 2026 году будет «Царской» — так называется народное гуляние в Центральном парке культуры и отдыха, которое пройдёт 22 февраля, рассказали в компании.

«В программе — концерт, хороводы и переплясы, а также традиционные масленичные потехи. Обещают открыть Масленичное подворье — стилизованную зону, где будет воссоздана атмосфера старинной деревни. На Фонтанной площади развернётся Потешный двор с народными состязаниями, а на Центральной аллее — ярмарка ремёсел. Завершится праздник в 17:00 огненным шоу с традиционным сожжением чучела», — пояснили специалисты.

Отмечается, что из Москвы во Владимир можно доехать на машине за 2 часа 30 минут или на электричке — это быстрее на полчаса, билет в одну сторону стоит от 900 рублей.

«Номер в отеле в праздничные даты стоит порядка 5 тыс. рублей в сутки», — заключили эксперты.

