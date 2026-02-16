Дербент и Минводы вошли в число популярных городов для путешествий весной

Дагестанский Дербент и ставропольские Минеральные Воды попали в десятку городов с резким ростом бронирования жилья этой весной. При этом средняя стоимость проживания в сутки в Минводах оказалась самой низкой.

Направления для отдыха предстоящей весной, где число бронирований увеличилось сильнее всего, представил российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ. На первом месте в списке оказался Барнаул в Алтайском крае, где рост бронирований составил 167% по сравнению с весной прошлого года. Дербент (Дагестан) расположился на четвертой строке рейтинга (56%) — после Симферополя и Элисты. Шестое место досталось Минеральным Водам в Ставропольском крае: здесь рост бронирований составил 47%.

В Дербенте туристы в среднем бронируют жилье на 2 ночи со средней стоимостью суточного проживания 4 145 рублей. Средняя длительность пребывания в Минеральных Водах — 3 ночи, при этом стоимость проживания — самая низкая из представленных в десятке городов (3 272 рублей за сутки).

Также в списке популярных этой весной среди путешественников направлений — Алушта, Тверь, Краснодар, Коломна и Тюмень. Дороже всего обойдется отдых в подмосковной Коломне — в среднем 6 040 рублей за сутки.