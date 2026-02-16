Еще одна попытка: из Териберки вывозят застрявших туристов

В Мурманской области продолжается операция по вывозу туристов, застрявших из-за непогоды в Териберке. Минувшей ночью после нескольких попыток колонну из 280 легковых автомобилей и микроавтобусов вывели из снежного плена: путь занял 4,5 часа – на трассу федерального значения Р-21 «Кола» первые машины выехали в 03:00.

Отставшие ночевали в местной школе и в Доме культуры, им предоставили горячее питание и круглосуточную медпомощь.

«Выведена дополнительная бригада медиков, дежурит скорая помощь. Людям с хроническими заболеваниями, у которых заканчиваются необходимые лекарства, предоставляют медикаменты из имеющихся в наличии», – сообщили в мурманском оперштабе.

Грейдер, погрузчик, экскаватор и три шнека расчищали автоподъезд к Териберке до утра.

Сегодня из села выводят большие автобусы, формировать группу начали в 09:00. В местных чатах сообщают, что места хватает не всем, и ищут, кто может забрать путешественников: «Два человека, чемодан 20 кг и рюкзак 10 кг, пожалуйста, возьмите за оплату до аэропорта». «Кто-нибудь сможет забрать четырех туристов из Китая?»

Однако рассчитывать на помощь автомобилистов сегодня не приходится:

«Машин уже нет. И пока из Мурманска колонны не пустят, не появятся они у нас никак».

Между тем последний автобус загрузили туристами около 10:00. Некоторые успели в последний момент.

Отметим, что осадки в этом районе прекратилась, но из-за ветра возможна низовая метель.

Ранее TourDom.ru писал, что в Териберке из-за непогоды застряли сотни туристов.