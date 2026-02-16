Круглогодичный глэмпинг появится на Камчатке к 2027 году

В рекреационном кластере «Зеленовские озерки» построят круглогодичный глэмпинг-курорт «Экспедиция-Камчатка». Он будет рассчитан на 186 мест и включать 51 номер категории «4 звезды». Изюминкой проекта термальный спа-комплекс с открытым бассейном. Проект реализуют с помощью субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

© runews24.ru

Строительство разделено на два этапа. В 2026 году планируется возвести 30 модульных домов вместимостью от 2 до 6 человек, ресторан с верандой, конференц-центр, термальный и банный комплексы, смотровую площадку и зоны отдыха. В 2027 году добавят еще один модульный дом на 6 человек и модульный отель на 20 номеров. Часть номеров адаптируют для маломобильных групп населения.

Благодаря нацпроекту в России активно развиваются разные виды туризма: курортный, гастрономический, экологический, промышленный. По всей стране открываются отели и глэмпинги, модернизируются маршруты, создается современная инфраструктура. Туристы получают качественный сервис, а бизнес — государственную поддержку.