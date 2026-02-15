Названы самые популярные города России для поездок на Масленицу

Стали известны самые популярные регионы России для поездок на Масленицу. Об этом RT сообщает пресс-служба «Авито Путешествий».

© РИА Новости

По данным платформы, на масленичную неделю с 16 по 22 февраля в среднем по стране пользователи забронировали на 25% больше посуточных квартир и на 84% больше загородных домов, чем годом ранее.

«Самыми популярными направлениями на Масленицу по количеству бронирований квартир стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Кировск. Относительно прошлого года топ направлений не изменился, однако внутри рейтинга произошли изменения: Москва поднялась на вторую строчку, сместив Сочи на третью, а Казань и Кировск поменялись местами», — отметили в пресс-службе.

В сегменте загородного жилья активнее бронируют объекты в Шерегеше, Архызе, Горно-Алтайске, Сортавале и Суздале. По сравнению с масленичной неделей 2025 года Шерегеш и Архыз сохранили свои позиции, а третью строчку занимала Теберда, четвёртую — Горно-Алтайск, пятую — Сортавала, добавили в сервисе.

Ранее стало известно, что стоимость приготовления порции блинов для семьи из четырёх человек в России за минувший год уменьшилась на 6%.