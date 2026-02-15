Туристам предлагают сэкономить до 30% на авиабилетах в лето

«Уральские авиалинии» объявили масштабную распродажу «Билеты в лето»: обещают скидки до 30% на 232 направления с вылетом до 24 октября 2026 года. Сегодня дисконтом могут воспользоваться участники программы лояльности «Крылья», а с 16 февраля по 1 марта они будут доступны для всех.

© tourdom.ru

Редакция «ТурДома», разумеется, посмотрела, есть ли в рамках акции что-нибудь интересное (анализировали тариф промо без багажа). Некоторых заявленных цен мы не обнаружили, но выгодные варианты все-таки есть (информация на 14:00 мск).

Например, предлагается слетать из Калининграда в Санкт-Петербург за 2601 руб. Но самый дешевый перелет, который нам удалось найти, стоит 3,8 тыс. – в начале марта. И это меньше, чем у других авиакомпаний на данном маршруте. А вот из Питера на янтарный берег в конце февраля реально можно попасть за 2,6 тыс.

На лето таких цен, конечно, нет: из Калининграда наименьшее предложение 6,2 тыс. (в июне), из Санкт-Петербурга – 7,2 (в конце августа). В обоих случаях у других перевозчиков есть более выгодные варианты.

Из Москвы в Калининград на следующей неделе можно «сгонять» менее чем за 3 тыс. в одну сторону. А если отправиться из столицы 17 февраля и вернуться 20-го, round trip обойдется в 5,7 тыс. – самая маленькая сумма на эти даты среди всех, работающих на данной линии. Летом тоже все дороже: цены туда начинаются от 7,4 тыс. руб., назад – от 6,6 тыс.

Есть возможность сэкономить и на билетах из Москвы в Сочи и обратно. Так, в ближайшую среду перелет в столицу предлагается за 4,4 тыс. руб., на начало июля находятся билеты за 9,3 тыс. В начале марта к Черному морю можно добраться за 6,1 тыс., летом такая же поездка обойдется минимум в 13,2 тыс. – «Победа» пока продает чуть дешевле.

Участвуют в распродаже и зарубежные направления. Например, из Сочи в Стамбул в середине марта можно отправиться за 5,8 тыс. руб., в начале июня – за 6,7 тыс., в июле – за 7,8 тыс.

Обратный путь в первых числах марта будет стоить 6,3 тыс., в апреле – июне есть места за 7,6 тыс. руб. Другие перевозчики продают такие перелеты дороже.