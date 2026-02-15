На российском горнолыжном курорте раскрыли псевдоинструкторов

На известном российском горнолыжном курорте «Красная Поляна» раскрыли псевдоинструкторов по лыжам и фрирайду. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, мошенники работали в паре со спамерами. Они делали массовую рассылку приехавшим туристам и предлагали индивидуальные тренировки, стоимость которых варьируется от 6 до 11 тысяч рублей за два часа занятия. Полученный доход они делили между собой по схеме 70/30. По словам туристов, такие случаи на курорте стали регулярными.

Отмечается, у многих таких инструкторов нет аккредитации и собственного снаряжения. Кроме того, на первом занятии они предлагают к покупке БАДы, а если турист решает прекратить занятие и просит о возврате денег, ему отказывают.

