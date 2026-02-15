Турист из Швейцарии отправился в одиночный поход по Якутии

Швейцарский путешественник Мацей Збигнев Беста отправился в поход по Якутии – он хочет покорить гору Победа. Турист уже добрался до Момского района республики и готовится к восхождению.

Как сообщили в региональной службе спасения, перед походом турист официально зарегистрировался, прошел инструктаж по безопасности и регулярно передает данные о своем местоположении через спутниковую связь. 14 февраля он передал информацию, что добрался до оленеводческого стада и будет там ночевать. Завтра он начнет двигаться дальше, до места базирования у горы Победа. По плану Беста начнет продвигаться к базовому лагерю у горы 16 февраля.

Однако не все путешествия в этом суровом регионе заканчиваются благополучно. В начале февраля 52‑летний польский турист Адам Борейко, который отправился на велосипеде по маршруту Якутск – Оймякон, был найден мертвым в гостиничном номере в поселке Хандыга. Он начал путь 25 января и должен был добраться до Оймякона к середине февраля, но не завершил маршрут, а его тело обнаружили спустя несколько дней после остановки на ночлег. Причины смерти сейчас устанавливаются.

Экстремальные якутские морозы не только не пугают, но и, напротив, привлекают иностранных путешественников. В январе в соцсетях разлетелись видео, как голландский турист с восторгом окунается в ледяную воду при температуре минус 50.

Туроператоры отмечают, что спрос на отдых в республике вырос на 15–20 % по сравнению с прошлым сезоном, особенно среди тех, кто ищет острые эмоции и необычный зимний опыт путешествий.