«Дорога не просто страшная, а очень»: сотни туристов застряли в Териберке

Накануне сотни туристов застряли в Териберке в Мурманской области – занесло снегом и дорогу в поселок, и сам населенный пункт. Сегодня утром на Большую землю тремя группами двинулись колонны, во главе которых специальная техника. Большие туристические автобусы – а их, по предварительным данным, около 10 единиц – поедут в последнюю очередь.

«Дорога не просто страшная, а очень, – поделилась одна из туристок. – Это снежный тоннель с однополосным движением».

При этом гарантий, что колонна доберется до пункта назначения, нет – по последней информации, на трассе образовалась приличная пробка. В предприятии «Мурманскавтодор», впрочем, уверяют, что в течение 2 часов выведут все авто, кроме автобусов.

Вчерашняя попытка прорваться из Териберки закончилась неудачей.

«Колонна ориентировочно из 200 транспортных средств выехала из Териберки, но километрах в 10 или чуть дальше встала. У погрузчика, участвовавшего в расчистке дороги, лопнуло колесо. Простояв на дороге до 21:00, большая часть автомобилей вернулась обратно», – рассказал мурманский гид, автор телеграм-канала «Курорты Кольского края» Дмитрий Бабенко.

И бизнес Териберки, и госучреждения отнеслись к ситуации с пониманием. Как рассказали туристы, бары, кафе, рестораны, отели, дом культуры и прочие общественные места в поселке работали как пункты обогрева. Можно было бесплатно попить чаю, а где-то и остаться на всю ночь.

«Спасибо коллективу Лодейнинской школы. Были предоставлены теплые помещения, даже катера, кипяток, доступ к туалетам. Именно в такие моменты мы часто видим настоящие лица друг друга», – пишут туристы.

Дополнительных проблем добавляют так называемые таксо-гиды, которые массово возят туристов из Мурманска в Териберку и зачастую игнорируют движение в колоннах (а этот режим действует с 9 февраля), останавливаясь в разных местах по просьбам своих клиентов и создавая дополнительные заторы.

Ближайшие дни, как отмечают гиды, будут очень напряженные. Уже сейчас – в преддверии Нового года по восточному календарю – в Мурманской области много туристов из Китая. На следующей неделе их ожидается еще больше. А с погодой, как всегда, сложно: и 16, и 17 февраля по прогнозу снегопад, а значит, с дорогой вероятны проблемы.

Upd. (16:25) Провести колонны не получается из-за ухудшения погодных условий.

«Техника продолжает чистить дорогу, личные автомобили затрудняют проезд дорожной технике. Просьба всем вернуться в Териберку» – такое сообщение разослал Минтранс Мурманской области.

