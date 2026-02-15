На горнолыжном комплексе «Хехцир» появятся родельбан и зиплайн

Инфраструктуру горнолыжного комплекса "Хехцир" возле Хабаровска расширят, планируется оборудовать родельбан, зиплайн, экотропу и другие объекты. Это позволит сделать комплекс всесезонным, сообщили в правительстве региона.

"Хехцир" - один из масштабных инфраструктурных проектов, концепцией которого предусмотрено создание круглогодичного международного горнолыжного курорта в получасе езды от Хабаровска. Комплекс был запущен в январе 2024 года. Сейчас там работают две трассы длиной 1 300 и 1 400 м. В новогодние праздники комплекс посетили свыше 9 тыс. человек. В начале февраля 2026 года "Хехцир" вошел во всероссийский реестр спортивных объектов Минспорта России, получив возможность принимать региональные, всероссийские и международные соревнования.

"Для реализации масштабного проекта, где в сезон смогут отдыхать до 100 тыс. гостей, правительство края ранее создало управляющую компанию ООО "УК "Хехцир". Согласно бизнес-плану, к I кварталу 2030 года на территории комплекса должна появиться гостиница четыре звезды с аквакомплексом и спа, а также другие туристические объекты для иностранных туристов с ресторанами разной кухни. Для спорта и отдыха будут оборудованы горнолыжные трассы, родельбан, зоны зимних активностей, школа катания. Туристы смогут посещать панорамные рестораны, фуд-холл и смотровые площадки", - говорится в сообщении.

В 2026 году будет сдана экотропа "Легенды Хехцира". "Уже сейчас мы реализовываем ряд проектов, в том числе для формирования комфортной туристической инфраструктуры для летнего отдыха на Хехцире. Первый проект будет реализован уже в этом туристическом сезоне - и жители края, и туристы получат возможность гулять по тропам Хехцира. Помимо этого, максимальное использование существующей, сложившейся инфраструктуры, в том числе подъемника, позволит гостям наслаждаться красотой гор и летом. Также здесь можно будет заниматься популярными сейчас летними видами спорта", - сказал первый зампред краевого правительства Сергей Абрамов, слова которого привели в сообщении. В результате реализации инвестпроекта развития "Хехцира" будет создана развлекательная инфраструктура для комфортного отдыха зимой и летом.

Длина экотропы составит 3,8 км. Планируется оборудовать смотровую площадку на вершине хребта, зиплайн и веревочный городок.

Этапы проекта

Участки под развитие комплекса ранее относились к землям лесного фонда и там невозможно было начать строительство домиков для отдыха, гостиниц и других объектов. Росимущество передало Хабаровскому краю 266 га земли под эти цели.

"Ограничения сняты, но наша задача - сохранить целостность природного ландшафта, обеспечить сочетание природы и технологий для предоставления услуг высокого качества. <...> Мы сейчас инвестируем госсредства в проектирование и строительство инфраструктуры, формируем инвестиционные лоты, привлекаем инвесторов", - сказал Абрамов.

Региональные власти прорабатывают механизмы господдержки. Документы по проекту направлены в Минэкономразвития России, ведутся переговоры о получении льготного банковского кредитования. Также подана заявка в Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики для включения участка комплекса в территорию опережающего развития "Хабаровск".

"Первый этап включает дополнительные к существующим горнолыжные трассы порядка 4-5 км, новый подъемник протяженностью около 2 км, велком-зону с кафе и несколько глэмпинг-парков. Первые этап реализуем в текущем году. Второй и последующие этапы - через два-три года после завершения проектирования", - рассказал замминистра строительства, главный архитектор края Сергей Федоров.

Комплекс постараются сделать комфортным для отдыха иностранцев. И.о. министра туризма края Марина Ярцева сообщила, что на территории сделают навигацию на русском, английском и китайском языках. Туристы смогут легко сориентироваться, где находятся точки питания, где можно переодеться, взять в аренду оборудование. Все будет готово к моменту открытия погранперехода на Большом Уссурийском острове рядом с Хабаровском, по которому пролегает граница с Китаем. Стандарт China friendly будет внедряться не только на "Хехцире".